RBI की घोषणाओं को पीएम मोदी और वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था के लिए बताया मददगार

विज्ञापन

Today’s announcements by @RBI will greatly enhance liquidity and improve credit supply. These steps would help our small businesses, MSMEs, farmers and the poor. It will also help all states by increasing WMA limits. — Narendra Modi (@narendramodi) April 17, 2020

In view of the difficulties being faced due to #COVID19, the @RBI has taken a slew of steps aimed at maintaining adequate liquidity in the system, incentivising bank credit flows, easing financial stress, and enabling the normal functioning of markets. #IndiaFightsCorona — NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) April 17, 2020

RBI’s decision to extend 25000cr credit facility to NABARD will greatly help our farmers, 15,000cr to SIDBI will provide much needed financial stability to MSMEs & startups, boost the Make in India program. 10,000cr to NHB and liquidity measures for Banks & NBFCs will help too — Amit Shah (@AmitShah) April 17, 2020

देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तीन मई 2020 तक लॉकडाउन है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। इसलिए लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए आज भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कई बड़े एलान किए। केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए एलानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए उचित बताया है।इस संदर्भ में पीएम मोदी ने कहा कि आज आरबीआई ने जो एलान किए हैं, उससे देश को काफी मदद मिलेगी। देश में लिक्विडिटी बढ़ेगी और कर्ज की सप्लाई में सुधार आएगा। साथ ही छोटे और मझोले आकार के कारोबारों को मदद मिलेगी और गरीबों व किसानों के लिए भी ये कदम बेहतरी लाने का काम करेंगे। आगे उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को भी इससे मदद मिलेगी।इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आरबीआई की घोषणाओं को काफी बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना से जंग में आरबीआई के एलान सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी मेनटेन करने में मददगार साबित होंगे।साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नाबार्ड को दी गई 25,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा से किसानों को मदद मिलेगी। SIDBI को 15,000 करोड़ रुपये की सहायता एमएसएमई और स्टार्टअप्स को वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा। इससे मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही एनएचबी को दी जाने वाली 10,000 करोड़ रुपये की मदद से भी अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा।मालूम हो कि बैंकों को राहत देने के लिए आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को चार फीसदी से घटाकर 3.75 फीसदी कर दिया है और रेपो रेट को बरकरार रखा गया है। TLTRO 2.0 के तहत आरबीआई ने एमएफआई और एनबीएफसी को 50,000 करोड़ रुपये की मदद का एलान किया है।