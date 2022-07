Amit Shah on Inflation: गृहमंत्री बोले- पूरी दुनिया मंदी से जूझ रही, भारत पर असर कम 

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी के बाद पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है। हमारा देश भी इसी कारण से मंदी और महंगाई से जूझ रहा है पर, अगर दुनिया के दूसरे देशों से तुलना की जाए तो हमारा देश मंदी से कम प्रभावित हुआ है।

Addressing the 6th National Conclave on Mines and Minerals organised by @MinesMinIndia. Watch live! https://t.co/FKBHo7XJtF