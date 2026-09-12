एअर इंडिया: प्रशिक्षण के दौरान पड़ा दिल का दौरा पड़ने से पायलट की मौत, जानें एयरलाइन ने इस बारे में क्या बताया

एअर इंडिया के एक पायलट का दिल्ली में प्रशिक्षण के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना राष्ट्रीय राजधानी के एक होटल में हुई, जहां वे लेओवर आराम पर थे। एअर इंडिया ने शनिवार को एक बयान जारी कर अपने कॉकपिट क्रू सदस्य के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया।

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क्या हुआ और कैसे हुई घटना?

पायलट को शुक्रवार शाम होटल में अचेत पाया गया था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एयरलाइन ने बताया कि वे इस दुखद घड़ी में पायलट के परिवार के साथ संपर्क में है। एअर इंडिया परिवार को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि पायलट पहले एअर इंडिया एक्सप्रेस के साथ काम कर रहे थे। वे वाइड-बॉडी बोइंग 787 विमान उड़ाने का प्रशिक्षण ले रहे थे। प्रशिक्षण के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया।

पायलट दिल्ली के एक होटल में लेओवर आराम कर रहे थे। शुक्रवार शाम को उन्हें होटल में बेहोश पाया गया। तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि उनकी मृत्यु का कारण दिल का दौरा था।

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एअर इंडिया ने क्या कहा और पायलट कौन थे?

एअर इंडिया ने शनिवार को एक बयान में घटना पर गहरा दुख जताया। एयरलाइन ने कहा कि वह पायलट के परिवार के साथ लगातार संपर्क में है। कंपनी दुख की इस घड़ी में परिवार को पूरा सहयोग दे रही है। अधिकारियों के अनुसार, मृतक पायलट पहले एअर इंडिया एक्सप्रेस में थे। वे बोइंग 787 जैसे बड़े विमानों के संचालन के लिए रूपांतरण प्रशिक्षण ले रहे थे।