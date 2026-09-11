म्यूचुअल फंड में बढ़ा निवेश: स्मॉलकैप-मिडकैप बने पसंद, लार्जकैप से निकला पैसा; क्या है निवेशकों की नई पसंद?

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शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों का रुझान एक बार फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की ओर तेजी से बढ़ा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 18.7 फीसदी निवेश बढ़ा, जिसमें मिड-कैप और स्मॉल-कैप फंड्स ने निवेशकों का मजबूत आकर्षण बनाए रखा। लार्ज-कैप फंड्स में लगातार दूसरे महीने शुद्ध निकासी देखी गई, जबकि गोल्ड ईटीएफ के प्रवाह में तेज उछाल दर्ज हुआ। मल्टी-एसेट फंड भी निवेशकों के बीच लोकप्रिय बने रहे।