एमएससीआई सूचकांक में फेरबदल से शेयरों में हलचल: लॉरस लैब्स समेत चार नए शेयर; किसमें आएगी सबसे ज्यादा पूंजी?

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वैश्विक इंडेक्स प्रदाता मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) के ताजा सूचकांक फेरबदल के तहत चार भारतीय शेयर पहली बार मुख्य सूचकांक में शामिल होंगे और तीन बाहर होंगे। कई शेयरों के भार में बदलाव से वैश्विक पैसिव फंड्स द्वारा बड़े पैमाने पर खरीद-बिक्री की उम्मीद है। यह संशोधित बदलाव 1 सितंबर से प्रभावी होंगे।