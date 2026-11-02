गोल्ड शॉपिंग टिप्स: दिवाली पर सोना खरीदते समय रखें इन 5 बातों का ध्यान, बैंक बाजार के सीईओ ने दी सलाह

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सोना हमेशा किसी प्रतिष्ठित ज्वेलर या बीआईएस प्रमाणित स्टोर से ही खरीदें। लोकल या असत्यापित दुकानों के चक्कर में पड़ने के बजाय ऐसे ब्रांड्स चुनें जो पारदर्शी बिलिंग और स्पष्ट शुद्धता मानक देते हैं। बड़ी चेन आमतौर पर बायबैक या एक्सचेंज के विकल्प प्रदान करती हैं जो बाद में उपयोगी साबित होते हैं। नकद भुगतान से बचें, डिजिटल भुगतान करें।शुद्धता सोने के वास्तविक मूल्य को तय करती है, और बीआईएस हॉलमार्क इसकी पुष्टि करने का सबसे आसान तरीका है। हर हॉलमार्क वाले टुकड़े पर बीआईएस लोगो, 22K या 24K जैसे शुद्धता ग्रेड, और उस वस्तु के लिए विशिष्ट छह अंकों का एचयूआईडी यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। असत्यापित विक्रेताओं से मिलने वाली असामान्य रूप से बड़ी छूट पर सावधानी से विचार करना चाहिए।सोने की कीमतें वैश्विक रुझानों और रुपये के एक्सचेंज रेट के साथ रोजाना बदलती हैं। हालांकि प्रति ग्राम दर आमतौर पर 24K सोने के लिए होती है, लेकिन अंतिम बिल शुद्धता, मेकिंग चार्ज और जीएसटी पर निर्भर करता है। हाथ से बने आभूषणों की तुलना में सिक्कों और बार पर बहुत कम या कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता है, जब उद्देश्य आभूषण के बजाय निवेश करना हो, तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।सोना बेचने या एक्सचेंज करने की शर्तें विक्रेताओं के बीच भिन्न होती हैं। कुछ विक्रेता शुद्धता परीक्षण या वेस्टेज के लिए बायबैक पर 5% से 10% तक काट लेते हैं, जबकि अन्य केवल हॉलमार्क वाली वस्तुओं को ही स्वीकार करते हैं। इससे यह जरूरी हो जाता है कि खरीदने से पहले ही इन शर्तों के बारे में पूछ लिया जाए।इनवॉइस और हॉलमार्क सर्टिफिकेट सोने के जितने ही कीमती दस्तावेज है। जब आप भविष्य में कभी लोन लेने के लिए सोना गिरवी रखेंगे या इसे रीसेल करेंगे, तो यही कागजात काम आएंगे। इनकी भौतिक और डिजिटल दोनों प्रतियां सुरक्षित रखना एक समझदारी भरा कदम है।