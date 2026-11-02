बैंकिंग: बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ाई एफडी की दरें, 500 दिन के लिए 7.5% तक ब्याज; जानिए सबकुछ

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सावधि जमा (एफडी) दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक ने कुछ चुनिंदा अवधियों के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की है। बैंक ने एक विशेष 500 दिन की जमा योजना भी शुरू की है। इस योजना में सुपर वरिष्ठ नागरिकों को 7.5 फीसदी तक का रिटर्न मिल रहा है। बैंक ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी।

स्टार अक्षय फिक्स्ड डिपॉजिट योजना क्या है?

बैंक ऑफ इंडिया ने 'स्टार अक्षय फिक्स्ड डिपॉजिट' नामक एक विशेष योजना पेश की है। इस योजना के तहत सामान्य ग्राहकों को 6.85 फीसदी प्रति वर्ष की ब्याज दर मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों को 7.35 फीसदी ब्याज दर की पेशकश की गई है। सुपर वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना पर 7.5 फीसदी की उच्चतम ब्याज दर का लाभ मिलेगा। संशोधित दरें 2 नवंबर, 2026 से प्रभावी हो गई हैं।

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अन्य अवधियों के लिए क्या हैं नई दरें?

ये दरें 3 करोड़ रुपये से कम की जमा राशि पर लागू होंगी। साथ ही, 3 करोड़ रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये से कम की जमा राशि पर भी ये दरें लागू होंगी। यह एक साल से लेकर तीन साल से कम की अवधि के लिए है। 3 करोड़ रुपये से कम की जमा राशि के लिए, एक साल की अवधि पर ब्याज दर बढ़ाकर 6.6 फीसदी कर दी गई है। एक साल से अधिक और तीन साल से कम की अवधि के लिए यह दर 6.7 फीसदी हो गई है।