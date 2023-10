{"_id":"651c0385381dfeb97401b228","slug":"woman-dancing-with-a-cylinder-on-her-head-video-goes-viral-2023-10-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Viral Video: सिर पर गैस सिलेंडर रखकर महिला ने किया जबरदस्त डांस, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान","category":{"title":"Bizarre News","title_hn":"हटके खबर","slug":"bizarre-news"}}

Published Tue, 03 Oct 2023

Woman Dancing With A Cylinder On Her Head: सोशल मीडिया पर आए दिन एक से बढ़कर एक वीडियो देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ वीडियो बेहद मजेदार होते हैं, तो कुछ को देखकर हैरानी होती है। इन दिनों भी सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल ये वीडियो एक महिला का है, जिसमें वह कुछ ऐसा कारनामा करती दिख रही है, जिसने सबको हैरान कर दिया है।

इंटरनेट पर वायरल हो रहा ये वीडियो वाकई कमाल का है। इस वीडियो में एक महिला अपने सिर पर सिलेंडर लेकर डांस करती नजर आ रही है। जी हां, ये सुनने में भले ही आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग महिला के इस कारनामे की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। आइए आपको भी ये कमाल की वीडियो दिखाते हैं।इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक महिला अपने सिर पर सिलेंडर रखकर डांस कर रही हैं। इस दौरान महिला कमाल का बैलेंस बनाती दिख रही हैं। इतना ही नहीं डांस करते हुए वह जमीन पर रखे एक बर्तन पर भी चढ़ जाती है और लगातार डांस करती रहती है। इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। महिला इस दौरान कई पोज भी बनाती दिख रही है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है।इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर karagam_durga नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इंटरनेट पर आते ही ये वीडियो छा गया है। इस वीडियो को अब तक 17 लाख से अधिक लोग लाइक भी कर चुके हैं। साथ ही बहुत सारे लोगों ने वीडियो पर कमेंट किया है।