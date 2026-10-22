फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Viral Video Carrying Silver Howdah Elephant Panics In Karnataka During Dasara Celebration Dussehra

वीडियो: दशहरा मेले में हाथी का तांडव! चांदी का हौदा लादे सड़कों पर दौड़ा, गाड़ियों को तोड़ा और मचाया उत्पात

Thu, 22 Oct 2026 03:38 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Thu, 22 Oct 2026 03:38 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर दशहरा मेला का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक हाथी उत्पात मचाता और गाड़ियों को तोड़ते हुए दिख रहा है। यह वायरल वीडियो कर्नाटक शिवमोग्गा के दशहरा मेला का है। 

विज्ञापन
Viral Video Carrying Silver Howdah Elephant Panics In Karnataka During Dasara Celebration Dussehra
दशहरा मेले में हाथी का तांडव! चांदी का हौदा लादे सड़कों पर दौड़ा, गाड़ियों को तोड़ा - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हाथी का वायरल वीडियो: 20 अक्तूबर को देशभर में धूमधाम से दशहरा का त्योहार मनाया गया है। इस दिन अलग-अलग जगहों पर रावण का पुतला जलाया जाता है। देशभर में लोग अपने-अपने तरीके से दशहरा मनाते हैं। भारत में कई जगहों पर भव्य तरीके से दशहरा मनाया जाता है, जो दुनियाभर में प्रसिद्ध है। कर्नाटक के शिवमोग्गा में मैसूरू की तरह भव्य रूप से दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। अब इन दिनों शिवमोग्गा के दशहरा मेला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। 

विज्ञापन


शिवमोग्गा के दशहरा मेला में पारंपरिक पूजा पाठ में एक हाथी ने हिस्सा लिया है, लेकिन यह जानवर लोगों के जानलेवा साबित हो गया था। हाथी ने मेले में इतना उत्पात मचाया कि लोग इधर-उधर भागने के लिए मजबूर हो गए। हाथी ने आसपास मौजूद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। सोशल मीडिया पर मेले में बेकाबू हुए हाथी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 
विज्ञापन


जम्बू सवारी कर्नाटक के शिवमोग्गा दशहरा उत्सव का मुख्य और सबसे भव्य आकर्षण है। सिर्फ इसे देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। इस बार भी मेले में काफी भीड़ आई हुई थी। लेकिन इसके खत्म होते-होते सोमन्ना हाथी बेकाबू हो गया और सड़क पर जमकर आफत मचाई। 
विज्ञापन
विज्ञापन

 

गंगा में आस्था के नाम पर ये क्या कर रहे हैं लोग? घाटों पर दिखने लगा कचरा; हरिद्वार की तस्वीरें बढ़ाएंगी चिंता


हाथी के चांदी का हौदा रखा हुआ है और हौदे को लेकर वो भागदौड़ करता रहा है। इसकी वजह से व्यस्त और तंग सड़क पर अफरातफरी मच गई और इंसानों के लिए तो जानलेवा हालात बन गए थे। 

मां की तबीयत सुधरी तो युवक ने लिया दौड़कर 12 ज्योतिर्लिंग जाने का संकल्प, अब तक तय किया 8 हजार किमी का सफर

इस दौरान सड़कों के किनारे खड़े वाहन जैसे बाइक और कार को भारी नुकसान बुआ। आखिरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया और हाथी को संभालना। वायरल वीडियो देखने के बाद लोगों का कहना है कि हाथी आजादी चाहता है। वो यह भारी भरकम चीजें लादकर आराम में बिल्कुल नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed