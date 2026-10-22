फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Viral Video Bihar Youth Runs Thousands of Kilometers to Visit 12 Jyotirlingas After Mothers Recovery

मां की तबीयत सुधरी तो युवक ने लिया दौड़कर 12 ज्योतिर्लिंग जाने का संकल्प, अब तक तय किया 8 हजार किमी का सफर

Thu, 22 Oct 2026 10:49 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 22 Oct 2026 10:49 AM IST
सार

Viral Video: बिहार के अररिया के 19 वर्षीय मोनू मेटुरबाला ने मां की तबीयत ठीक होने पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने की मन्नत मांगी थी। अब वह दौड़कर इस यात्रा को पूरा करने में जुटे हैं। उनकी कहानी सोशल मीडिया पर चर्चा में है।
 

विज्ञापन
Viral Video Bihar Youth Runs Thousands of Kilometers to Visit 12 Jyotirlingas After Mothers Recovery
मां की सेहत के लिए मांगी मन्नत - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मां के लिए प्यार और भगवान के प्रति आस्था इंसान को मुश्किल से मुश्किल रास्ते पर चलने की हिम्मत दे सकती है। बिहार के अररिया जिले के रहने वाले 19 साल के मोनू मेटुरबाला की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मोनू ने अपनी मां की तबीयत खराब होने पर भगवान शिव से मन्नत मांगी थी। अब मां की सेहत में सुधार होने के बाद वह अपनी मन्नत पूरी करने के लिए दौड़कर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने निकले हैं। सोशल मीडिया पर उनकी यात्रा के वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहे हैं।
विज्ञापन


मां की तबीयत खराब हुई तो मांगी मन्नत
मोनू की मां की तबीयत कुछ समय पहले काफी गंभीर हो गई थी। ऐसे मुश्किल समय में उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और मन्नत मांगी कि अगर उनकी मां ठीक हो जाती हैं तो वह देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। मां की सेहत में सुधार होने के बाद मोनू ने अपना संकल्प पूरा करने की ठानी। उन्होंने इस धार्मिक यात्रा के लिए ऐसा रास्ता चुना, जिसे देखकर लोग हैरान हैं।
विज्ञापन


 गाड़ी से नहीं, दौड़कर कर रहे हैं यात्रा
आमतौर पर लोग लंबी धार्मिक यात्राओं के लिए ट्रेन, बस या दूसरे वाहनों का सहारा लेते हैं। लेकिन मोनू ने दौड़ते हुए ज्योतिर्लिंगों तक पहुंचने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह अब तक करीब आठ हजार किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और पांच ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि, उनकी पूरी यात्रा कब तक पूरी होगी, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


माथे पर त्रिपुंड और हाथ में भगवा झंडा
मोनू अपनी यात्रा के वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा करते रहते हैं। इन वीडियो में उनके माथे पर त्रिपुंड और हाथ में भगवा झंडा नजर आता है। लंबी दूरी तय करने के दौरान उनकी मेहनत और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भी दिखाई देती है। उनके इस संकल्प को देखकर सोशल मीडिया पर कई लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं।


सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ
मोनू की कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। यूजर्स उनकी मां के प्रति प्रेम और अपनी मन्नत पूरी करने के जज्बे की सराहना कर रहे हैं। उनके लिए यह यात्रा सिर्फ ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना नहीं, बल्कि मां के स्वस्थ होने पर भगवान शिव से किए गए वादे को निभाना भी है। मोनू की यह कहानी मां के प्रति प्रेम और आस्था की ताकत को दिखाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed