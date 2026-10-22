मां की तबीयत सुधरी तो युवक ने लिया दौड़कर 12 ज्योतिर्लिंग जाने का संकल्प, अब तक तय किया 8 हजार किमी का सफर

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मोनू की मां की तबीयत कुछ समय पहले काफी गंभीर हो गई थी। ऐसे मुश्किल समय में उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और मन्नत मांगी कि अगर उनकी मां ठीक हो जाती हैं तो वह देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। मां की सेहत में सुधार होने के बाद मोनू ने अपना संकल्प पूरा करने की ठानी। उन्होंने इस धार्मिक यात्रा के लिए ऐसा रास्ता चुना, जिसे देखकर लोग हैरान हैं।आमतौर पर लोग लंबी धार्मिक यात्राओं के लिए ट्रेन, बस या दूसरे वाहनों का सहारा लेते हैं। लेकिन मोनू ने दौड़ते हुए ज्योतिर्लिंगों तक पहुंचने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह अब तक करीब आठ हजार किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और पांच ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि, उनकी पूरी यात्रा कब तक पूरी होगी, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।मोनू अपनी यात्रा के वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा करते रहते हैं। इन वीडियो में उनके माथे पर त्रिपुंड और हाथ में भगवा झंडा नजर आता है। लंबी दूरी तय करने के दौरान उनकी मेहनत और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भी दिखाई देती है। उनके इस संकल्प को देखकर सोशल मीडिया पर कई लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं।मोनू की कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। यूजर्स उनकी मां के प्रति प्रेम और अपनी मन्नत पूरी करने के जज्बे की सराहना कर रहे हैं। उनके लिए यह यात्रा सिर्फ ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना नहीं, बल्कि मां के स्वस्थ होने पर भगवान शिव से किए गए वादे को निभाना भी है। मोनू की यह कहानी मां के प्रति प्रेम और आस्था की ताकत को दिखाती है।