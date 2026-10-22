मां की तबीयत सुधरी तो युवक ने लिया दौड़कर 12 ज्योतिर्लिंग जाने का संकल्प, अब तक तय किया 8 हजार किमी का सफर
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 22 Oct 2026 10:49 AM IST
सार
Viral Video: बिहार के अररिया के 19 वर्षीय मोनू मेटुरबाला ने मां की तबीयत ठीक होने पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने की मन्नत मांगी थी। अब वह दौड़कर इस यात्रा को पूरा करने में जुटे हैं। उनकी कहानी सोशल मीडिया पर चर्चा में है।
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विस्तार
मां के लिए प्यार और भगवान के प्रति आस्था इंसान को मुश्किल से मुश्किल रास्ते पर चलने की हिम्मत दे सकती है। बिहार के अररिया जिले के रहने वाले 19 साल के मोनू मेटुरबाला की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मोनू ने अपनी मां की तबीयत खराब होने पर भगवान शिव से मन्नत मांगी थी। अब मां की सेहत में सुधार होने के बाद वह अपनी मन्नत पूरी करने के लिए दौड़कर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने निकले हैं। सोशल मीडिया पर उनकी यात्रा के वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहे हैं।
मां की तबीयत खराब हुई तो मांगी मन्नत
मोनू की मां की तबीयत कुछ समय पहले काफी गंभीर हो गई थी। ऐसे मुश्किल समय में उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और मन्नत मांगी कि अगर उनकी मां ठीक हो जाती हैं तो वह देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। मां की सेहत में सुधार होने के बाद मोनू ने अपना संकल्प पूरा करने की ठानी। उन्होंने इस धार्मिक यात्रा के लिए ऐसा रास्ता चुना, जिसे देखकर लोग हैरान हैं।
गाड़ी से नहीं, दौड़कर कर रहे हैं यात्रा
आमतौर पर लोग लंबी धार्मिक यात्राओं के लिए ट्रेन, बस या दूसरे वाहनों का सहारा लेते हैं। लेकिन मोनू ने दौड़ते हुए ज्योतिर्लिंगों तक पहुंचने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह अब तक करीब आठ हजार किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और पांच ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि, उनकी पूरी यात्रा कब तक पूरी होगी, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।
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माथे पर त्रिपुंड और हाथ में भगवा झंडा
मोनू अपनी यात्रा के वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा करते रहते हैं। इन वीडियो में उनके माथे पर त्रिपुंड और हाथ में भगवा झंडा नजर आता है। लंबी दूरी तय करने के दौरान उनकी मेहनत और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भी दिखाई देती है। उनके इस संकल्प को देखकर सोशल मीडिया पर कई लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ
मोनू की कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। यूजर्स उनकी मां के प्रति प्रेम और अपनी मन्नत पूरी करने के जज्बे की सराहना कर रहे हैं। उनके लिए यह यात्रा सिर्फ ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना नहीं, बल्कि मां के स्वस्थ होने पर भगवान शिव से किए गए वादे को निभाना भी है। मोनू की यह कहानी मां के प्रति प्रेम और आस्था की ताकत को दिखाती है।
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मां की तबीयत खराब हुई तो मांगी मन्नत
मोनू की मां की तबीयत कुछ समय पहले काफी गंभीर हो गई थी। ऐसे मुश्किल समय में उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और मन्नत मांगी कि अगर उनकी मां ठीक हो जाती हैं तो वह देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। मां की सेहत में सुधार होने के बाद मोनू ने अपना संकल्प पूरा करने की ठानी। उन्होंने इस धार्मिक यात्रा के लिए ऐसा रास्ता चुना, जिसे देखकर लोग हैरान हैं।
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गाड़ी से नहीं, दौड़कर कर रहे हैं यात्रा
आमतौर पर लोग लंबी धार्मिक यात्राओं के लिए ट्रेन, बस या दूसरे वाहनों का सहारा लेते हैं। लेकिन मोनू ने दौड़ते हुए ज्योतिर्लिंगों तक पहुंचने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह अब तक करीब आठ हजार किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और पांच ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि, उनकी पूरी यात्रा कब तक पूरी होगी, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।
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माथे पर त्रिपुंड और हाथ में भगवा झंडा
मोनू अपनी यात्रा के वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा करते रहते हैं। इन वीडियो में उनके माथे पर त्रिपुंड और हाथ में भगवा झंडा नजर आता है। लंबी दूरी तय करने के दौरान उनकी मेहनत और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भी दिखाई देती है। उनके इस संकल्प को देखकर सोशल मीडिया पर कई लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ
मोनू की कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। यूजर्स उनकी मां के प्रति प्रेम और अपनी मन्नत पूरी करने के जज्बे की सराहना कर रहे हैं। उनके लिए यह यात्रा सिर्फ ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना नहीं, बल्कि मां के स्वस्थ होने पर भगवान शिव से किए गए वादे को निभाना भी है। मोनू की यह कहानी मां के प्रति प्रेम और आस्था की ताकत को दिखाती है।