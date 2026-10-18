तेंदुआ अपनी बनावट और तेज नजर नजर की वजह से जंगल के सबसे खतरनाक शिकारियों में शामिल है। हालांकि, उसकी असली ताकत सिर्फ दौड़ने की रफ्तार में नहीं है, बल्कि अचानक हमला करने, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने और पलक झपकते ही शिकार को दबोचने की क्षमता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों गुजरात से सामने आए एक वीडियो में तेंदुए की यही फुर्ती देखने को मिली है। वीडियो में तेंदुआ एक छोटे कुत्ते पर झपट्टा मारता दिख रहा है।

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लोगों के बीच से कुत्ते को उठाकर ले गया तेंदुआ जूनागढ़ के भवनाथ तलहटी स्थित प्रेरणाधाम में तेंदुए ने कुत्ते का शिकार किया। #CCTV #gujarat #leopard https://t.co/F8TnpG5JiZ — Naresh Parmar (@nareshsinh_007) October 17, 2026

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया है। बताया गया है कि यह खौफनाक घटना गुजरात के जूनागढ़ में भवनाथ तलहटी स्थित प्रेरणाधाम की है। वीडियो में तेंदुए की तेजी और शिकार करने के अंदाज को देखकर लोग हैरान हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कई लोग एक स्थान पर बैठे हैं, तो वहीं पास में एक कुत्ता टहल रहा है। इस दौरान तेंदुआ कुत्ते पर नजर रखे हुए था।वहां पर मौजूद लोगों को बिल्कुल इसकी भनक तक नहीं थी कि आसपास कोई शिकारी जानवर मौजूद है। तभी तेंदुआ अचानक तेजी से आता है और कुत्ते पर हमला कर देता है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि पहली नजर में वीडियो देखने वाले लोग भी समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हुआ क्या।कुछ समय बाद जब घटना साफ नजर आती है, तब तेंदुए की खतरनाक फुर्ती का अंदाजा लगता है। सिर्फ कुछ सेकेंड में शिकार पर झपट्टा मारने की उसकी क्षमता इस वीडियो को और भी खतरनाक बना देती है।तेंदुआ अपनी फुर्ती, ताकत और शिकार करने की खास रणनीति के लिए जाना जाता है। तेंदुए के दौड़ने की रफ्तार करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। हालांकि, शिकार के दौरान इसकी सबसे बड़ी ताकत अचानक हमला करना, सही मौके का इंतजार करना और बेहद तेजी से अपने शिकार को पकड़ना है। इन खूबियों की वजह से इसे जंगल के सबसे कुशल शिकारियों में गिना जाता है।