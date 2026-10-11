नाइजीरियाई लड़के ने हरियाणवी गाने पर किया स्टेज हिलाने वाला डांस, ठुमके औक एक्सप्रेशन देखकर लोग हैरान

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नाइजीरियाई लड़के का डांस वीडियो छाया हुआ है। वह हरियाणवी गाने पर डांस धमाकेदार डांस कर रहा है। नाइजीरियाई लड़के का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वह हरियाणवी गाने नन्ने-नन्ने घुंघरू पर शानदार अंदाज में डांस किया है। उसके जबरदस्त ठुमके, डांस करने का तरीका और चेहरे के एक्सप्रेशन की लोग तारीफ कर रहे हैं।

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वायरल वीडियो में नाइजीरियाई लड़का हरियाणवी गाने की धुन पर पूरे जोश के साथ डांस कर रहा है। गाने के धून के साथ उसके स्टेप्स और शरीर की लय शानदार दिख रही है। उसके डांस स्टेप्स के साथ ही चेहरे के एक्सप्रेशन ने परफॉर्मेंस में जान डाल दिया है। उसके ठुमके और चलने का अंदाज वीडियो को और खूबसूरत बना रहे हैं।वीडियो देखकर लग रहा है कि वह गाने की धुन का भरपूर आनंद उठा रहा है। यह वजह है कि सोशल मीडिया पर वायरल लोगों का ध्यान खींच रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो को शेयर किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद लोग डांस को काफी पसंद कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कई लोगों ने लड़के के डांस और गाने के साथ उसका तालमेल की तारीफ की है।हरियाणवी गानों को अपनी तेज धुन, देसी अंदाज और बीट्स के लिए जाना जाता है। ऐसे में किसी विदेशी शख्स को इस गाने पर जांस करता देख लोग उत्साहित हैं और आनंद ले रहे हैं। लोग लड़के के एक्सप्रेशन और मूव्स की तारीफ कर रहे हैं।एक शख्स का कहना है कि लड़के ने पूरे आत्मविश्वास और एक्सप्रेशन के साथ डांस किया है। भारतीय गाने पर अक्सर विदेशियों के डांस वीडियो वायरल होते हैं। लेकिन यह डांस वीडियो काफी अलग है, जिसकी वजह से तेजी से वायरल हो रहा है।