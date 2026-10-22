10 घंटे की फ्लाइट में सीट को लेकर हुआ बवाल, महिला की हरकत देख सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

फ्लाइट में सफर करते समय हर कोई चाहता है कि उसे अपनी पसंद की सीट मिले ताकि लंबी यात्रा आराम से पूरी हो सके। लेकिन कई बार दूसरे यात्रियों की वजह से ऐसी स्थिति बन जाती है, जब लोगों को अपनी सीट बदलने के लिए कहा जाता है। कुछ लोग आसानी से तैयार हो जाते हैं तो कुछ अपनी बुक की गई सीट छोड़ने से साफ इनकार कर देते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक मामला चर्चा में है। यहां एक महिला ने अपनी सीट बदलने से मना कर दिया, जिसके बाद मामला इंटरनेट पर वायरल हो गया। अब लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक यह मामला 10 घंटे से ज्यादा लंबी एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान का है। वीडियो शेयर करने वाली महिला यात्री के अनुसार उसके बगल में बैठी एक महिला ने उससे अपनी सीट बदलने का अनुरोध किया। वह अपने पति के पास बैठना चाहती थी, जो विमान में दो-तीन कतार आगे बैठे थे। इसके लिए उसने दूसरी महिला से सीट बदलने को कहा।हालांकि, सीट बदलने का मतलब था कि वीडियो बनाने वाली महिला को अपनी पसंद की सीट छोड़कर बीच वाली सीट पर जाना पड़ता। लंबी यात्रा को देखते हुए वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने साफ कह दिया कि वह अपनी सीट नहीं बदलेगी। इसके बाद सीट को लेकर दोनों यात्रियों के बीच हुई घटना ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया।वीडियो में महिला यात्री की प्रतिक्रिया को लेकर चर्चा हो रही है। इसे शेयर करने वाली महिला ने घटना को घंटे-दर-घंटे दिखाने की कोशिश की है। वीडियो सामने आने के बाद कई लोग इसे सीट बदलने से जुड़ा विवाद बता रहे हैं तो कुछ लोगों का ध्यान महिला की प्रतिक्रिया पर है। हालांकि, वीडियो के आधार पर घटना के हर पहलू की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती।इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो पर लोगों की अलग-अलग राय सामने आ रही है। कुछ यूजर्स का कहना है कि अगर किसी पति-पत्नी को साथ बैठना है तो उन्हें टिकट बुक करते समय ही अपनी सीटों का ध्यान रखना चाहिए। वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि यात्रियों को एक-दूसरे की परेशानी समझते हुए थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। हालांकि, लंबी उड़ान में बीच वाली सीट पर बैठना कई लोगों के लिए असुविधाजनक हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या किसी दूसरे यात्री की मदद के लिए अपनी आरामदायक सीट छोड़ देनी चाहिए या अपनी बुक की गई सीट पर बने रहना बिल्कुल सही है? इस वायरल वीडियो ने इसी मुद्दे पर बहस छेड़ दी है।