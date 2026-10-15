फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Optical Illusion IQ Test Brain Test Can You Spot bird in 5 Seconds

क्या आप जंगल में छिपे पक्षी को खोज सकते हैं? 10 में से सिर्फ 1 व्यक्ति ही 5 सेकेंड में ढूंढ पाया

Thu, 15 Oct 2026 07:05 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Thu, 15 Oct 2026 07:05 PM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन की इस तस्वीर में आपको छिपे हुए पक्षी को खोजना है। पक्षी को खोजने के लिए 5 सेकेंड की समयसीमा तय की गई है। इस समयीसामा के अंदर ही आपको पक्षी को खोजना है।  
 

विज्ञापन
Optical Illusion IQ Test Brain Test Can You Spot bird in 5 Seconds
क्या आप जंगल में छिपे पक्षी को खोज सकते हैं? 10 में से सिर्फ 1 व्यक्ति ही 5 सेकेंड में ढूंढ पाया - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सोशल मीडिया पर अक्सर ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी तस्वीरें लोगों का ध्यान खींचती हैं। यह तस्वीरें देखने में भले ही बेहद सामान्य लगती हैं, लेकिन इनमें छिपी पहेली को हर कोई नहीं सुलझा पाता है। कई बार हमारी आंखों के सामने ही चीजें मौजूद होती हैं, फिर भी हम उसे देख नहीं पाते हैं। ऐसी ही एक दिलचस्प तस्वीर इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है। 

विज्ञापन


इस तस्वीर में जंगल के बीच एक पक्षी छिपा है। सुनने में यह चैलेंज जितना आसान है, असल में इसे पूरा करना उतना ही कठिन है। आपको तस्वीर में चारों तरफ जंगल दिख रहा है, लेकिन जंगल के बीच पक्षी छिपा है, जिसे ढूंढने के लिए आपको अपनी नजरें और दिमाग को दौड़ाना होगा। 
विज्ञापन

 

Trending Videos

Optical Illusion IQ Test Brain Test Can You Spot bird in 5 Seconds
क्या आप जंगल में छिपे पक्षी को खोज सकते हैं? 10 में से सिर्फ 1 व्यक्ति ही 5 सेकेंड में ढूंढ पाया - फोटो : AI

तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि आखिर पक्षी कहां पर छिपा है। इसके लिए आपके पास सिर्फ  5 सेकेंड का समय है। अपनी नजरों को तस्वीर के हर कोने में घुमाइए और देखिए कि कहां पर पक्षी है। तेज नजर और एकाग्रता होने के बाद भी लोग कई बार आसान पहेली में उलझ जाते हैं। दावा किया गया है कि सिर्फ 10 में से 1 व्यक्ति ही 5 सेकेंड में पक्षी को ढूंढ पाया है। 

 

विज्ञापन

Optical Illusion IQ Test Brain Test Can You Spot bird in 5 Seconds
क्या आप जंगल में छिपे पक्षी को खोज सकते हैं? 10 में से सिर्फ 1 व्यक्ति ही 5 सेकेंड में ढूंढ पाया - फोटो : AI

ऑप्टिकल इल्यूजन की खास बात यह होती है कि चीजें सामने दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन उन्हें पहचानने में हमें धोखा हो जाता है। इस तरह की पहेलियां न सिर्फ हमारा मनोरंजन करती हैं, बल्कि अवलोकन क्षमता बेहतर बनाती हैं। 

पाकिस्तान की रहस्यमयी महिला का दावा, परियों से करती है बात, भविष्य बताकर लोगों को कर देती है हैरान

विज्ञापन

Optical Illusion IQ Test Brain Test Can You Spot bird in 5 Seconds
क्या आप जंगल में छिपे पक्षी को खोज सकते हैं? 10 में से सिर्फ 1 व्यक्ति ही 5 सेकेंड में ढूंढ पाया - फोटो : AI

यह वायरल तस्वीर देखने के बाद अधिकतर लोग कन्फ्यूज हो गए हैं। हालांकि ऐसे तस्वीरें हमारे दिमाग की अच्छी खासी कसरत कराती हैं। अगर आप किसी का आईक्यू लेवल टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह तस्वीर बिल्कुल सटीक है। 

गजब की भूख! 8 घंटे की शिफ्ट में लगातार खाता रहता है ये शख्स, मेन्यू देखकर लोगों के मुंह में आया पानी

Optical Illusion IQ Test Brain Test Can You Spot bird in 5 Seconds
क्या आप जंगल में छिपे पक्षी को खोज सकते हैं? 10 में से सिर्फ 1 व्यक्ति ही 5 सेकेंड में ढूंढ पाया - फोटो : AI

वायरल तस्वीर देखने में बेहद सामान्य है, लेकिन इसमें छिपे  पक्षी को खोजना बेहद मुश्किल काम है। इसके लिए आपको अपने दिमाग पर काफी जोर डालने की जरूरत पड़ेगी, तभी आप पक्षी को खोज सकते हैं। अगर आप पक्षी को नहीं खोज पाते हैं, तो खबर की आखिर तस्वीर में लाल घेरे के अंदर पक्षी को देख सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed