पाकिस्तान की रहस्यमयी महिला का दावा, परियों से करती है बात, भविष्य बताकर लोगों को कर देती है हैरान

परियों की अक्सर कहानियां सुनने और पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि परियों से कोई इंसान बात करता है? पाकिस्तान की एक पहाड़ी घाटी से परियों से जुड़ी ऐसी ही कहानी सामने आई है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी घाटी में रहने वाली एक महिला परियों से बात करती है। वह लोगों के भविष्य के बारे में बताती है। इसके कारण लोगों में महिला को लेकर लोगों उत्सुकता रहती है।

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मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि यह इलाका पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान इलाके में स्थित है। यहां पर ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं और पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है । पहाड़ों के बीच से नदियां बहती हैं। इस स्थान का नाम इश्कोमन घाटी है। जितनी खूबसूरत यह घाटी है, उतनी रहस्यमयी भी है और लोगों का ध्यान भी खींचती है।मीडिया रिपोर्ट में इस घाटी में एक महिला शमन की चर्चा होती है। आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़े व्यक्ति को शमन कहा जाता है। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक, इस महिला के पास कुछ लोग अपने सवालों के जवाब जानने के लिए आते हैं। दावा किया जाता है कि यह महिला परियों से बात कर सकती है।लोग महिला से अपना भविष्य जानना चाहते हैं। इस तरह की मान्यताओं की वजह से महिला के बारे में लोगों की दिलचस्पी बढ़तीहै। हालांकि, महिला के परियों से बात करने के दावे का कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। इसलिए इसे सच नहीं माना जा सकता है, बल्कि स्थानीय मान्यता मान सकते हैं।कहानियों में परियों के बारे में सुनने को मिलता है। उनकी खास शक्तियों वाला जादुई किरदार जिक्र होता है। कई पुरानी लोककथाओं में परियों का जिक्र किया गया है। इश्कोमन घाटी से जुड़ी कुछ स्थानीय कहानियों में भी परियों के बारे में बताया गया है। इन कहानियों पर कुछ लोग यकीन करते हैं। खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसी इश्कोमन घाटी खूबसूरत नजारों के लिए जानी जाती है। यहां पर बर्फीले पहाड़ और खूबसूरत नजारे दिखाई देते हैं।