गजब की भूख! 8 घंटे की शिफ्ट में लगातार खाता रहता है ये शख्स, मेन्यू देखकर लोगों के मुंह में आया पानी

ऑफिस में ज्यादातर कर्मचारियों के पास काम का बोझ होता है। इसकी वजह से लोग जल्दबाजी में लंच करते हैं। 9 से 5 की नौकरी में आमतौर पर लंच के लिए 30 मिनट का समय मिलता है। खाना खाने के बाद हर कोई अपना काम पूरा करने में लग जाता है। लेकिन एक कर्मचारी ने अपनी 9 से 5 की नौकरी के दौरान हर घंटे कुछ न कुछ खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को दो करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। कई लोगों ने सवाल किया है कि भाई काम कब करते हैं?

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

View this post on Instagram

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद शख्स का ऑफिस फूड रूटीन लोगो के बीच चर्चा का विषय बन गय है। वीडियो की शुरुआत बहुत दिलचस्प है। शख्स सबसे पहले ऑफिस के लिए तैयार किए गए कई टिफिन बॉक्स दिखाता है। इनमें फल और पूरा खीरा भी दिखाई देता है। इसके बाद खाने की टाइमलाइन शुरू होती है। करीब हर घंटे कुछ न कुछ खाने का सिलसिला नजर आता है।वीडियो में दिख रहा है कि शख्स सुबह 9 बजे वे पनीर पराठा खाता है। फिर एक घंटे बाद 10 बजे मैकरोनी का डिब्बा खोलता है। 11 बजे मसालेदार काला चना खाता है। दोपहर 1:30 बजे लंच में चावल, दाल और सलाद दिखाई देता है। इसके करीब एक घंटे बाद 2:30 बजे वे गोलगप्पे खाते दिखता है। 3:30 बजे ग्रीन टी पीता है और 4:30 बजे समोसा खाता। इस तरह आठ घंटे से कम समय में नौ बार खाते-पीते नजर आता है।सोशल मीडिया पर लोग यह देखकर हैरान हैं कि शख्स कुछ घंटों की शिफ्ट में ही नौ बार खाना पीना करता है। वीडियो देखकर लोगों के मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर आठ घंटे में शख्स इतनी बार कैसे खा लेता है। कई लोगों का कहना है कि भाई की ऑफिस की शिफ्ट खाने-पीने में ही खत्म हो जाती है।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया गया है। इसे दो करोड़ से ज्यादा बार देखा गया है। सोशल मीडिया पर लोग वायरल वीडियो देखकर मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं।