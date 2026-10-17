दूध में गाय का खून मिलाकर पीते हैं इस कबीले के लोग, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

पूर्वी अफ्रीका में रहने वाले मसाई समुदाय की जिंदगी और खान-पान का तरीका काफी अलग है। यहां गाय को सिर्फ दूध देने वाला जानवर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा माना जाता है। इस समुदाय की एक ऐसी परंपरा है, जिसके बारे में जानकर कई लोग हैरान रह जाते हैं। यहां लोग गाय का ताजा खून उसके दूध में मिलाकर पीते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए गाय की जान नहीं ली जाती, बल्कि उसके शरीर से थोड़ी मात्रा में खून निकाला जाता है। मसाई समुदाय की यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। उनके खान-पान में दूध और खून का खास महत्व है। कठिन परिस्थितियों में रहने वाले इस समुदाय के लिए मवेशी भोजन का एक अहम साधन रहे हैं। यही वजह है कि गाय के दूध और खून से बने इस पेय को उनकी पारंपरिक जीवनशैली से जोड़कर देखा जाता है। तो आइए जानते हैं।

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मसाई समुदाय में गाय के शरीर से खून निकालने का काम सावधानी से किया जाता है। इसके लिए आमतौर पर गाय की गर्दन के पास मौजूद एक बड़ी नस से थोड़ा खून निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में जानवर को चोट से बचाने का ध्यान रखा जाता है। खून निकालने के बाद घाव पर दबाव डालकर खून बहना रोकने की कोशिश की जाती है।हालांकि, इस प्रक्रिया में गाय को पूरी तरह चोट नहीं लगती, ऐसा मानना सही नहीं होगा। नस में तीर या किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल करने से जानवर को चोट लग सकती है। इसलिए इसे बिना जोखिम वाली प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता।मसाई समुदाय के लोग ताजे खून को दूध में मिलाकर पीते हैं। इस मिश्रण को उनकी पारंपरिक खान-पान की आदतों का हिस्सा माना जाता है। खून और दूध दोनों से शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं। खून में आयरन और प्रोटीन होता है, जबकि दूध प्रोटीन, कैल्शियम और ऊर्जा का स्रोत है। मसाई समुदाय के पारंपरिक जीवन में यह पेय खास जगह रखता है। हालांकि, इसे हर परिस्थिति में पर्याप्त भोजन का विकल्प या सेहत के लिए सबसे अच्छा पेय मानना सही नहीं होगा।खून का इस्तेमाल सिर्फ मसाई समुदाय की परंपरा तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में खून से अलग-अलग तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। इनमें ब्लड सॉसेज भी शामिल है, जिसे खून और दूसरे खाद्य पदार्थों को मिलाकर तैयार किया जाता है। कुछ व्यंजनों में खून के साथ अनाज, मसाले और नमक मिलाया जाता है। हालांकि, ब्लड सॉसेज दुनिया के कई क्षेत्रों में पहले से प्रचलित है। इसे सिर्फ मसाई समुदाय की परंपरा से निकला व्यंजन कहना सही नहीं होगा।मसाई समुदाय की यह परंपरा दिखाती है कि अलग-अलग जगहों पर लोगों का खान-पान वहां के माहौल, उपलब्ध संसाधनों और पुराने रीति-रिवाजों से कैसे जुड़ा होता है। जो चीज एक जगह के लोगों के लिए रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा है, वही दूसरी जगह के लोगों को हैरान कर सकती है।

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