वायरल: कार-बाइक छोड़िए, ये जनाब आसमान में उड़कर जाते हैं ऑफिस, तरीका देख लोग बोले- गजब

ऑफिस जाने के लिए रोज सुबह घर से निकलना और फिर ट्रैफिक में फंस जाना, ज्यादातर लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कभी सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार तो कभी बस और मेट्रो में भीड़, इन सबके बीच समय पर ऑफिस पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं होता। लेकिन अमेरिका के कोलोराडो में रहने वाले जैकब हट्जलर ने काम पर जाने का ऐसा तरीका निकाला है, जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। वह न कार से जाते हैं, न बाइक से और न ही किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बजाय वह पैरामोटर से आसमान में उड़ते हुए अपने काम पर पहुंचते हैं। उनका यह अनोखा तरीका अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए जानते हैं।

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जैकब हट्जलर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वह रोजाना पैरामोटर से काम पर कैसे जाते हैं। वीडियो में वह बताते हैं कि सबसे पहले अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सामने वाली सड़क तक पैदल जाते हैं। इसके बाद अपने पैरामोटर का विंग तैयार करते हैं और उड़ान भरने से पहले मोटर समेत पूरे उपकरण की जांच करते हैं। सब कुछ ठीक होने पर वह उड़ान भरते हैं और अपने काम की ओर निकल जाते हैं।जैकब के मुताबिक इस सफर के लिए उन्हें किसी रनवे की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने वीडियो में यह भी बताया कि वह एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर काम करते हैं। उनका यह वीडियो लोगों को इसलिए भी पसंद आ रहा है, क्योंकि आमतौर पर लोग ऑफिस जाने के लिए गाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर रहते हैं, जबकि जैकब ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना है।जैकब ने वीडियो में अपने सफर का पूरा तरीका भी दिखाया है। वह बताते हैं कि शहर में उड़ान भरते समय नियमों का पालन करना जरूरी है। उनके ऑफिस तक की उड़ान करीब 20 मिनट की है। उन्हें क्लास डेल्टा एयरस्पेस में प्रवेश करने से पहले संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से दोतरफा बातचीत करनी होती है।वीडियो में जैकब और प्यूब्लो टावर के बीच बातचीत भी सुनाई देती है। वह अपनी पहचान बताते हुए टावर से संपर्क करते हैं और उतरने के लिए रैंप की अनुमति मांगते हैं। टावर से अनुमति मिलने के बाद वह तय जगह पर उतरते हैं। इसके बाद अपना विंग समेटकर पैदल ही काम पर चले जाते हैं।जैकब का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। लोग उनके ऑफिस जाने के इस अनोखे तरीके को देखकर हैरानी के साथ-साथ उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि यह बेहद शानदार है। वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि उसने आज तक काम पर जाने का इतना शानदार तरीका नहीं देखा और काश, वह भी इसी तरह ऑफिस जा पाता।