गले में रस्सी बांधी, 6 मोटरसाइकिलों से खींचने लगा शख्स, फिर जो हुआ उसे देख दौड़े लोग

सोशल मीडिया पर वायरल होने और लोगों की तालियां बटोरने के लिए कुछ लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर चर्चा में है। इसमें एक शख्स अपने गले और शरीर के ऊपरी हिस्से पर रस्सियां बांधकर करीब छह मोटरसाइकिलों को खींचने की कोशिश करता नजर आ रहा है। शुरुआत में यह किसी ताकत दिखाने वाले करतब जैसा लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में मामला खतरनाक हो जाता है। रस्सियों में खिंचाव बढ़ते ही शख्स खुद को संभाल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर आसपास खड़े लोग उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो आज की खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया है।

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Stunt gone wrong! A man narrowly escaped death after attempting to pull a bike with a rope tied around his neck💀 https://t.co/40i5f1w0ur — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 16, 2026

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है। वीडियो में एक शख्स खड़ा दिखाई देता है। उसके गले और शरीर के ऊपरी हिस्से पर मोटी रस्सियां बंधी हैं। ये रस्सियां करीब छह मोटरसाइकिलों से जुड़ी हुई नजर आती हैं। आसपास काफी लोग मौजूद हैं, जो इस करतब को देख रहे हैं। वीडियो देखकर लगता है कि यह किसी आयोजन या मेले के दौरान बनाया गया हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है।कुछ देर बाद मोटरसाइकिल सवार अपनी बाइक आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इससे रस्सियों में खिंचाव आने लगता है। शख्स खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन खिंचाव के बीच उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। वीडियो में वह कुछ दूरी तक जमीन पर घिसटता हुआ भी दिखाई देता है।यह देखकर वहां मौजूद लोग तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। लोग मोटरसाइकिलों को रुकवाने और रस्सियां खोलने की कोशिश करते हैं। समय रहते लोग उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि, वीडियो से यह साफ नहीं होता कि शख्स को कितनी चोट लगी या बाद में उसकी हालत कैसी रही। यह घटना कब और कहां हुई, इसकी जानकारी भी वीडियो में नहीं दी गई है।वीडियो सामने आने के बाद लोग इस तरह के स्टंट को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ पल के रोमांच और लोगों की तालियां पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना कितना भारी पड़ सकता है, यह वीडियो देखकर समझा जा सकता है।गले में रस्सी बांधकर मोटरसाइकिलों से खिंचने की कोशिश करना बेहद खतरनाक हो सकता है। इससे गर्दन और गले पर गंभीर चोट लग सकती है। सांस लेने में परेशानी हो सकती है और कुछ हालात में जान भी जा सकती है। इसलिए ऐसे करतब बिना सुरक्षा इंतजाम के करने से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचने से ज्यादा जरूरी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है।