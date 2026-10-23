फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Elderly Woman Pulls Ailing Husband on Stretcher at Rajkot Civil Hospital Sparks Outrage

बीमार पति को स्ट्रेचर पर खींचती रही बुजुर्ग महिला, अस्पताल में आखिर कहां थे कर्मचारी?

Fri, 23 Oct 2026 11:03 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 23 Oct 2026 11:03 AM IST
सार

Viral Video: गुजरात के राजकोट सिविल अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक बुजुर्ग महिला अपने बीमार पति को स्ट्रेचर पर ले जाती नजर आ रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मामले में अस्पताल प्रशासन ने जांच शुरू की है।
 

विज्ञापन
Elderly Woman Pulls Ailing Husband on Stretcher at Rajkot Civil Hospital Sparks Outrage
पति बीमार, पत्नी लाचार! - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

देशभर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के दावे किए जाते हैं। अस्पतालों में मरीजों को इलाज के साथ जरूरी सुविधाएं देने की बात भी कही जाती है। लेकिन जब किसी अस्पताल से ऐसा वीडियो सामने आता है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला अपने बीमार पति को स्ट्रेचर पर ले जाती दिखती है, तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। गुजरात के राजकोट सिविल अस्पताल से सामने आए ऐसे ही एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है। वीडियो देखने के बाद लोग अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

विज्ञापन


बीमार पति को स्ट्रेचर पर ले जाती दिखी महिला
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक बुजुर्ग महिला अपने बीमार पति को स्ट्रेचर पर ले जाती नजर आ रही हैं। महिला को खुद भी चलने में परेशानी होती दिखाई दे रही है। इसके बावजूद वह अपने पति को स्ट्रेचर पर आगे बढ़ाने की कोशिश करती दिखती हैं। अस्पताल में मौजूद इस दृश्य ने लोगों को भावुक कर दिया है।
विज्ञापन


आमतौर पर अस्पताल में मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कर्मचारियों की मदद ली जाती है। खासकर बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए यह मदद काफी जरूरी होती है। ऐसे में बुजुर्ग महिला का अपने पति को खुद स्ट्रेचर पर ले जाना अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


वीडियो देखकर लोगों ने जताई नाराजगी
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कई यूजर्स का सवाल है कि जब अस्पताल में मरीजों की देखभाल के लिए कर्मचारी मौजूद होते हैं, तो एक बुजुर्ग महिला को ऐसी परेशानी क्यों उठानी पड़ी? लोगों का कहना है कि अस्पताल में इलाज के साथ मरीजों और उनके परिजनों की मदद के लिए भी जरूरी इंतजाम होने चाहिए। हालांकि, वीडियो में दिखाई दे रहे पूरे घटनाक्रम की जानकारी सामने आए दृश्य से स्पष्ट नहीं होती। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि उस समय वहां क्या स्थिति थी और महिला को मदद क्यों नहीं मिली।

 अस्पताल प्रशासन ने शुरू की जांच
मामले को लेकर आलोचना बढ़ने के बाद अस्पताल प्रशासन ने जांच शुरू की है। सामने आई जानकारी के मुताबिक, संबंधित कर्मचारियों और स्ट्रेचर व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों से जवाब मांगा गया है। जांच के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि उस समय अस्पताल में क्या हुआ था और इसके लिए कौन जिम्मेदार था।


यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि अस्पताल में मरीजों को समय पर इलाज मिलने के साथ-साथ जरूरी मदद मिलना भी बेहद अहम है। खासकर बुजुर्ग मरीजों और उनके परिजनों को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए अस्पताल प्रशासन को व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए।

वायरल: गर्लफ्रेंड ने बात करना किया बंद तो मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया शख्स, नीचे उतारने में पुलिस के छूटे पसीने

शराब की दुकान के पास कुर्सी पर ऐसी हालत में दिखा वर्दीधारी, वीडियो देख लोग बोले- ये कैसी जिम्मेदारी?

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed