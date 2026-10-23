बीमार पति को स्ट्रेचर पर खींचती रही बुजुर्ग महिला, अस्पताल में आखिर कहां थे कर्मचारी?

देशभर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के दावे किए जाते हैं। अस्पतालों में मरीजों को इलाज के साथ जरूरी सुविधाएं देने की बात भी कही जाती है। लेकिन जब किसी अस्पताल से ऐसा वीडियो सामने आता है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला अपने बीमार पति को स्ट्रेचर पर ले जाती दिखती है, तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। गुजरात के राजकोट सिविल अस्पताल से सामने आए ऐसे ही एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है। वीडियो देखने के बाद लोग अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक बुजुर्ग महिला अपने बीमार पति को स्ट्रेचर पर ले जाती नजर आ रही हैं। महिला को खुद भी चलने में परेशानी होती दिखाई दे रही है। इसके बावजूद वह अपने पति को स्ट्रेचर पर आगे बढ़ाने की कोशिश करती दिखती हैं। अस्पताल में मौजूद इस दृश्य ने लोगों को भावुक कर दिया है।आमतौर पर अस्पताल में मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कर्मचारियों की मदद ली जाती है। खासकर बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए यह मदद काफी जरूरी होती है। ऐसे में बुजुर्ग महिला का अपने पति को खुद स्ट्रेचर पर ले जाना अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कई यूजर्स का सवाल है कि जब अस्पताल में मरीजों की देखभाल के लिए कर्मचारी मौजूद होते हैं, तो एक बुजुर्ग महिला को ऐसी परेशानी क्यों उठानी पड़ी? लोगों का कहना है कि अस्पताल में इलाज के साथ मरीजों और उनके परिजनों की मदद के लिए भी जरूरी इंतजाम होने चाहिए। हालांकि, वीडियो में दिखाई दे रहे पूरे घटनाक्रम की जानकारी सामने आए दृश्य से स्पष्ट नहीं होती। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि उस समय वहां क्या स्थिति थी और महिला को मदद क्यों नहीं मिली।मामले को लेकर आलोचना बढ़ने के बाद अस्पताल प्रशासन ने जांच शुरू की है। सामने आई जानकारी के मुताबिक, संबंधित कर्मचारियों और स्ट्रेचर व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों से जवाब मांगा गया है। जांच के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि उस समय अस्पताल में क्या हुआ था और इसके लिए कौन जिम्मेदार था।यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि अस्पताल में मरीजों को समय पर इलाज मिलने के साथ-साथ जरूरी मदद मिलना भी बेहद अहम है। खासकर बुजुर्ग मरीजों और उनके परिजनों को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए अस्पताल प्रशासन को व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए।