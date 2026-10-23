शराब की दुकान के पास कुर्सी पर ऐसी हालत में दिखा वर्दीधारी, वीडियो देख लोग बोले- ये कैसी जिम्मेदारी?

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में खाकी वर्दी पहने एक व्यक्ति कुर्सी पर उल्टा लेटा नजर आ रहा है। उसके हाथ दोनों तरफ फैले हुए हैं और वह कुर्सी पर सामान्य तरीके से बैठा हुआ नहीं दिख रहा है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि व्यक्ति शराब के नशे में है। हालांकि, वीडियो में दिखाई दे रही स्थिति के आधार पर इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग पुलिस की वर्दी और जिम्मेदारी का हवाला देकर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ इस घटना पर तंज कस रहे हैं। फिलहाल, इस वीडियो को लेकर चर्चा जारी है।

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सिपाही जी ठेके के अंदर शराब पीते पीते उल्टा होकर लुढ़क गए चित्रकूट में खाकी वर्दी पहनकर ठेके पर शराब पीने पहुंचे पुलिसकर्मी जी शराब पीते पीते हो गए नशे में वहीं बैठे स्टूल पर लुढ़क गए पैर ऊपर सर नीचे हो गया शराब की दुकान में टल्ली पड़े पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल https://t.co/CV6VUtdlfP — दिनेश राजपूत पत्रकार लखनऊ (@R14560700Dinesh) October 22, 2026

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में खाकी वर्दी पहने एक व्यक्ति कुर्सी पर पीछे की तरफ उल्टा लेटा दिखाई देता है। उसकी शारीरिक स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि वह सामान्य तरीके से बैठ नहीं पा रहा है। वीडियो में आसपास का माहौल शराब की दुकान जैसा नजर आता है।वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि व्यक्ति ने शराब पी रखी है और इसी वजह से वह इस हालत में दिखाई दे रहा है। हालांकि, केवल वीडियो देखकर यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति नशे में है या उसकी ऐसी स्थिति के पीछे कोई दूसरी वजह है। इसी कारण इस मामले में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी जानकारी सामने आना जरूरी है।वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने पुलिस की जिम्मेदारी और अनुशासन को लेकर अपनी राय रखनी शुरू कर दी है। कुछ यूजर्स का कहना है कि पुलिसकर्मियों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में उनसे अपने व्यवहार और ड्यूटी के प्रति गंभीर रहने की उम्मीद की जाती है। वहीं, कुछ लोग वीडियो पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि दूसरों को कानून का पालन कराने वाले को खुद भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कुछ यूजर्स का मानना है कि अगर कोई पुलिसकर्मी इस तरह की हालत में दिखाई देता है, तो मामले की जांच होनी चाहिए।