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शराब की दुकान के पास कुर्सी पर ऐसी हालत में दिखा वर्दीधारी, वीडियो देख लोग बोले- ये कैसी जिम्मेदारी?

Fri, 23 Oct 2026 09:59 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 23 Oct 2026 09:59 AM IST
सार

Viral Video: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इसमें खाकी वर्दी पहने एक व्यक्ति कुर्सी पर उल्टा लेटा नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि वह शराब के नशे में है। वीडियो सामने आने के बाद लोग पुलिस की जिम्मेदारी और अनुशासन पर सवाल उठा रहे हैं।
 

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Policeman Seen Lying Backwards on Chair Video Sparks Debate on Social Media
शराब की दुकान के पास कुर्सी पर उल्टा लेटा दिखा वर्दीधारी - फोटो : एक्स@R14560700Dinesh

विस्तार
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उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में खाकी वर्दी पहने एक व्यक्ति कुर्सी पर उल्टा लेटा नजर आ रहा है। उसके हाथ दोनों तरफ फैले हुए हैं और वह कुर्सी पर सामान्य तरीके से बैठा हुआ नहीं दिख रहा है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि व्यक्ति शराब के नशे में है। हालांकि, वीडियो में दिखाई दे रही स्थिति के आधार पर इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग पुलिस की वर्दी और जिम्मेदारी का हवाला देकर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ इस घटना पर तंज कस रहे हैं। फिलहाल, इस वीडियो को लेकर चर्चा जारी है।

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शराब की दुकान के पास कुर्सी पर उल्टा लेटा दिखा वर्दीधारी
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में खाकी वर्दी पहने एक व्यक्ति कुर्सी पर पीछे की तरफ उल्टा लेटा दिखाई देता है। उसकी शारीरिक स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि वह सामान्य तरीके से बैठ नहीं पा रहा है। वीडियो में आसपास का माहौल शराब की दुकान जैसा नजर आता है।
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पुलिस वाले ने पी रखी थी शराब
वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि व्यक्ति ने शराब पी रखी है और इसी वजह से वह इस हालत में दिखाई दे रहा है। हालांकि, केवल वीडियो देखकर यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति नशे में है या उसकी ऐसी स्थिति के पीछे कोई दूसरी वजह है। इसी कारण इस मामले में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी जानकारी सामने आना जरूरी है।


वीडियो देख लोगों ने पुलिस की जिम्मेदारी पर उठाए सवाल
वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने पुलिस की जिम्मेदारी और अनुशासन को लेकर अपनी राय रखनी शुरू कर दी है। कुछ यूजर्स का कहना है कि पुलिसकर्मियों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में उनसे अपने व्यवहार और ड्यूटी के प्रति गंभीर रहने की उम्मीद की जाती है। वहीं, कुछ लोग वीडियो पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि दूसरों को कानून का पालन कराने वाले को खुद भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कुछ यूजर्स का मानना है कि अगर कोई पुलिसकर्मी इस तरह की हालत में दिखाई देता है, तो मामले की जांच होनी चाहिए।

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