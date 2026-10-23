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वायरल: गर्लफ्रेंड ने बात करना किया बंद तो मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया शख्स, नीचे उतारने में पुलिस के छूटे पसीने

Fri, 23 Oct 2026 10:30 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 23 Oct 2026 10:30 AM IST
सार

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की जिद में मोबाइल टॉवर पर चढ़ जाता है। दावा है कि गर्लफ्रेंड ने उससे बातचीत बंद कर दी थी। उसे नीचे उतारने के लिए पुलिस को करीब एक घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी।
 

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Man Climbs Mobile Tower to Talk to Girlfriend Police Takes an Hour to Bring Him Down
गर्लफ्रेंड ने बात करना बंद किया तो टॉवर पर चढ़ गया शख्स - फोटो : इंस्टाग्राम@ voice_of_ncr

विस्तार
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कहते हैं कि प्यार में लोग कई बार ऐसी हरकतें कर बैठते हैं, जिनके बारे में जानकर कोई भी हैरान रह जाए। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो चर्चा में है। इसमें एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की जिद में मोबाइल टॉवर पर चढ़ जाता है। नीचे मौजूद लोग उसे उतरने के लिए आवाज लगाते रहते हैं, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। बताया जा रहा है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना और उससे बात करना चाहता था। वीडियो में रात का समय होने की वजह से आसपास का नजारा साफ दिखाई नहीं देता। हालांकि, टॉवर पर चढ़े शख्स को नीचे उतारने की कोशिश करते लोग जरूर नजर आते हैं। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

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गर्लफ्रेंड ने बात करना बंद किया तो टॉवर पर चढ़ गया शख्स
वीडियो के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक शैलेन्द्र नाम का यह शख्स अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना चाहता था। बताया गया है कि गर्लफ्रेंड ने उससे बातचीत बंद कर दी थी। इसके बाद वह उसे मौके पर बुलाना चाहता था, लेकिन वह आने को तैयार नहीं थी। इसी बात पर शख्स मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया।
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अपनी जिद पर अड़ा रहता है शख्स
टॉवर काफी ऊंचा होने की वजह से नीचे खड़े लोग उसे लगातार आवाज लगाकर उतरने के लिए कहते रहे। इसके बावजूद वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। बताया जा रहा है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की मांग कर रहा था। हालांकि, इस पूरे मामले की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और वीडियो के साथ किए गए दावों के आधार पर ही घटना की जानकारी सामने आई है।


 एक घंटे तक पुलिस करती रही नीचे उतारने की कोशिश
जब काफी देर तक शख्स टॉवर से नीचे नहीं उतरा, तो लोगों ने पुलिस को बुलाया। इसके बाद पुलिस ने उसे नीचे उतारने की कोशिश शुरू की। वीडियो के साथ दी गई जानकारी के अनुसार, उसे सुरक्षित नीचे लाने में पुलिस को करीब एक घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। बाद में शख्स को गिरफ्तार किए जाने का भी दावा किया गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोग हैरानी जता रहे हैं। कुछ लोग इसे प्यार में की गई अजीब हरकत बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि किसी से बात करने के लिए इस तरह अपनी जान जोखिम में डालना सही नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि मोबाइल टॉवर पर चढ़ना बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसे में किसी भी परेशानी या रिश्ते में अनबन होने पर इस तरह का कदम उठाने के बजाय बातचीत और समझदारी से समस्या सुलझाना बेहतर है।

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