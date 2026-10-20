फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   delivery agent saves woman kitchen fire cctv video viral

किचन में लगी थी भयानक आग, महिला के लिए देवदूत बनकर पहुंचा डिलीवरी एजेंट, रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो वायरल

Tue, 20 Oct 2026 04:45 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Tue, 20 Oct 2026 04:45 PM IST
सार

एक डाॅक्टर ने सोशल मीडिया पर भावुक करने वाली कहानी बताई है। उनका कहना है कि उनकी रसोई आग लगी थी, तभी उनके घर देवदूत बनकर डिलीवरी एजेंट पहुंचता है। उनकी अपनी पूरी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की है। 

विज्ञापन
delivery agent saves woman kitchen fire cctv video viral
किचन में लगी थी भयानक आग, महिला के लिए देवदूत बनकर पहुंचा डिलीवरी एजेंट - फोटो : instagram

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कभी-कभी अजनान शख्स हमारे लिए भगवान बनकर सामने आते हैं। वह ऐसी मुसीबत से निकालने में मदद करते हैं जिसे हम जीवनभर नहीं भूलते हैं। अब इन दिनों एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर आपको यकीन नहीं होगा। एक महिला डॉक्टर के लिए एक डिलीवरी एजेंट देवदूत साबित हुआ।

विज्ञापन


दरअसल, उनकी रसोई में आग लग गई थी और वह समझ नहीं पा रही थीं कि वो क्या करें। तभी डिलीवरी एजेंट वहां पहुंच जाता है और उनकी मदद करता है। महिला डाॅक्टर ने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर किया है और  शख्स का आभार जताया है।
विज्ञापन


डॉक्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बताया कि बीती रात एक डिलीवरी एजेंट उनके घर पार्सल देने आया था, जो साधारण डिलीवरी थी। तभी उनकी रसोई में आग लग गई। अचानक हुई इस घटना से वह घबरा गईं और वह समझ नहीं पा रही थीं आग पर कैसे काबू पाया जाए। इस मुसीबत में डिलीवरी एजेंट ने उनकी मदद की। उन्होंने बताया कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी मदद की। इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने सोशल मीडिया शेयर किया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


View this post on Instagram




दशहरा 2026: इस गुफा में आज भी रखा है रावण का शव, क्यों नहीं किया गया था अंतिम सस्कार? जानिए क्या है रहस्य

घटना ने डॉक्टर को किया भावुक 

घटना ने महिला डॉक्टर को भावुक कर दिया। उन्होंने बताया कि डिलीवरी एजेंट को शायद अंदाजा नहीं था कि पार्सल पहुंचाने का यह सफर के लिए यादगार घटनाओं में शामिल हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि जब किचन में आग लगी, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। ऐसे में उस शख्स ने उनकी मदद की और उन्हें महसूस कराया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। उन्होंने डिलीवरी एजेंट को अपना रक्षक बताया और उसके निस्वार्थ व्यवहार की तारीफ की।

यूरोप पर होगा इस्लाम का राज! बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी हो रही वायरल

उन्होंने आगे कहा कि शायद उनके पास उस शख्स को धन्यवाद देने के लिए सही शब्द कभी न हों, लेकिन वह उसके इस काम को हमेशा याद रखेंगी। उनका कहना है कि कुछ लोग पार्सल पहुंचाते हैं, तो कुछ जरूरत के वक्त उम्मीद पहुंचाते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed