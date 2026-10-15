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देवर की बारात में भाभी ने मचाया तहलका, भोजपुरी गानों पर लगाए ऐसे ठुमके, देखते रह गए बाराती

Sat, 17 Oct 2026 12:25 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sat, 17 Oct 2026 12:25 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक भाभी फैंसी साड़ी पहने अपने देवर की बारात में झूमकर डांस करती दिखाई दे रही है. शाम का वक्त है और भाभी का आंखों पर काला चश्मा लगा है.
 

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bhabhi dance in devar wedding devar ki baraat bhojpuri song video viral
वर की बारात में भाभी ने मचाया तहलका, भोजपुरी गानों पर लगाए ऐसे ठुमके - फोटो : instagram

विस्तार
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देवर की शादी में भाभी अलग ही जलवा होता है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें भाभी का डांस भी देखने को मिलता है। अब इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि देवर की शादी में भाभी ने भोजपुरी गानों ने धमाल मचा दिया है। उन्होंने जमकर ठुमके लगाए हैं। 

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देवर की शादी में भाभी ने मचाया तहलका

सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। इसमें भाभी हरे रंग की फैंसी साड़ी पहने और काला चश्मा लगाए अपने देवर की बारात में झूमकर डांस करती दिख रही है। रात का वक्त है और भाभी का आंखों पर काला चश्मा लगा है। सबसे खसा बात यह है कि बारात में डीजे पर भोजपुरी गाना बज रहा है। इन गानों पर भाभी ठुमके लगा रही हैं।  साथ में चल रहीं महिलाएं भाभी का धमाकेदार डांस देखकर हैरान हैं। लगातार भोजपुरी गानों पर भाभी डांस कर रही हैं। 
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भोजपुरी गानों ने जमाया महफिल

वीडियो में भाभी का आत्मविश्वास उनके डांस में चार चांद लगा रहा है और भोजपुरी गाना साथ चल रहे लोगों को भी झूमने पर मजबूर कर रहा है। भाभी का डांस देखकर लगता है कि देवर की शादी में डांस करने की वह काफी लंबे समय से तैयार कर रही थीं। वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है और भाभी का डांस देखकर लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। 

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सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म इंस्टाग्राम पर डांस का वीडियो शेयर किया गया है। लाखों लोगों ने भाभी के डांस के वीडियो को देखा है। एक शख्स ने लिखा है कि भाभी का डांस देखकर दिन बन गया है। एक अन्य ने लिखा है कि भाभी ने तहलका मचा दिया है। एक और शख्स ने लिखा है कि भाभी ने क्या डांस किया है। 

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