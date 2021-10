{"_id":"615c66818ebc3edadf30459f","slug":"volkswagen-polo-gt-matte-and-volkswagen-vento-matte-edition-launched-in-india-know-price-features-specifications-details","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Volkswagen: \u092b\u0949\u0915\u094d\u0938\u0935\u0948\u0917\u0928 \u0928\u0947 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a \u0915\u093f\u092f\u093e \u092a\u094b\u0932\u094b \u0914\u0930 \u0935\u0947\u0902\u091f\u094b \u0915\u093e \u0932\u093f\u092e\u093f\u091f\u0947\u0921-\u0930\u0928 \u092e\u0948\u091f \u090f\u0921\u093f\u0936\u0928, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0915\u0940\u092e\u0924 \u0914\u0930 \u0936\u093e\u0928\u0926\u093e\u0930 \u092b\u0940\u091a\u0930\u094d\u0938","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"\u0911\u091f\u094b-\u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921","slug":"automobiles"}}

Volkswagen: फॉक्सवैगन ने भारत में लॉन्च किया पोलो और वेंटो का लिमिटेड-रन मैट एडिशन, जानें कीमत और शानदार फीचर्स

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 05 Oct 2021 08:21 PM IST

सार Volkswagen Passenger Cars India (फॉक्सवैगन पैसेंजर कार्स इंडिया) ने देश में पोलो और वेंटो के लिमिटेड-रन मैट एडिशन को लॉन्च किया है। जानें दोनों की कीमत और फीचर्स।

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

Volkswagen Passenger Cars India (फॉक्सवैगन पैसेंजर कार्स इंडिया) ने देश में पोलो और वेंटो के लिमिटेड-रन मैट एडिशन को लॉन्च किया है। फॉक्सवैगन पोलो के मैट एडिशन को GT variant (जीटी वेरिएंट) में 9.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया है। मैट एडिशन में Volkswagen Vento Highline AT (फॉक्सवैगन वेंटो हाईलाइन एटी) वेरिएंट की कीमत 11.94 लाख रुपये तय की गई है। जबकि मैट एडिशन में Highline Plus AT (हाईलाइन प्लस एटी) वेरिएंट 13.34 लाख रुपये में आती है। नया मैट एडिशन स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले करीब 15,000 रुपये महंगा है।



इंजन और पावर

मैट फिनिश में पोलो और वेंटो सेडान में कंपनी का टीएसआई टेक्नोलॉजी वाला इंजन मिलता है। यह इंजन 5000-5500 rpm पर 81 kW का पीक पावर और 1750-4000 rpm पर 175 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इस इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। लुक और डिजाइन

मैट एडिशन के दोनों वाहनों में छत, फ्यूल फ्लैप, फ्रंट और रियर बंपर सहित एक्सटीरियर पर कार्बन स्टील ग्रे मैट फिनिश दिया गया है। जबकि ORVM और डोर हैंडल ब्लैक ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं, जो वाहनों को एक स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देते हैं।



कब शुरू होगी डिलीवरी

कंपनी ने बताया कि फॉक्सवैगन पोलो और वेंटो के मैट एडिशन 5 अक्तूबर से उनके सभी डीलरशिप और फॉक्सवैगन ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। इन कारों की डिलीवरी भी तुरंत शुरू हो जाएगी। कंपनी दोनों वाहनों को फॉक्सवैगन स्टैंडर्ड 4EVER केयर पैकेज के साथ पेश कर रही है, जिसमें 4 साल की स्टैंडर्ड वारंटी, 4 साल की रोड साइट असिस्टेंट (RSA) और तीन फ्रीस सर्विस शामिल हैं। इस सेडान कार के नए मैट एडिशन में डुअल-टोन इंटीरियर, लेदर सीट अपहोल्स्ट्री, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 6.5-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, फॉक्सवैगन कनेक्ट कनेक्टिविटी सूट, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हिल स्टार्ट जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। असिस्ट, ऑटो डिमिंग इनसाइड मिरर और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। हाईलाइन प्लस ट्रिम कुछ एक्सट्रा फीचर्स से लैस है, जिसमें ऑटो लेवलिंग फंक्शन के साथ एलईडी हेडलैम्प और डीआरएल, 16-इंच अलॉय व्हील, रियर पार्किंग कैमरा और चार एयरबैग शामिल हैं। कार के नए वेरिएंट्स की लॉन्चिंग पर, फॉक्सवैगन पैसेंजर कार्स इंडिया के ब्रांड निदेशक, आशीष गुप्ता ने कहा, "पोलो और वेंटो हमारे सेगमेंट के अग्रणी उत्पाद हैं और वे अपने लॉन्च के बाद से अपने संबंधित सेगमेंट में नए स्टैंडर्ड बना रहे हैं। आज, मुझे अपने समझदार ग्राहकों, जो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, के लिए दोनों कार लाइनों के सीमित मैट एडिशन मॉडल लॉन्च करते हुए खुशी हो रही है। हमें विश्वास है कि हमारे ग्राहक इन कारों का आनंद लेंगे, जो बेहतर गुणवत्ता, जर्मन इंजीनियरिंग और टीएसआई संचालित फन-टू-ड्राइव अनुभव प्रदान करती हैं।"