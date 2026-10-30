रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750: EICMA 2026 से पहले फिर दिखी नई एडवेंचर बाइक, जानें क्या होगा खास और कब होगी लॉन्च?

रॉयल एनफील्ड की नई एडवेंचर बाइक हिमालयन 750 का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। कंपनी ने EICMA 2026 में इसके ग्लोबल डेब्यू से पहले नया टीजर जारी किया है। इसमें बाइक को घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाया गया है। नई हिमालयन में 750cc क्लास का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा इसमें बड़ा एडवेंचर-टूरर डिजाइन, ट्विन फ्रंट डिस्क ब्रेक और कई आधुनिक फीचर्स मिल सकते हैं। आइए जानते हैं इस अपकमिंग बाइक से जुड़ी अब तक सामने आई जानकारी के बारे में...

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नई हिमालयन 750 में 750cc क्लास का नया पैरेलल-ट्विन इंजन दिया जाएगा। यह मौजूदा 648cc ट्विन-सिलेंडर प्लेटफॉर्म से लिया गया है। उम्मीद है कि यह रॉयल एनफील्ड की मौजूदा बड़ी बाइक्स के मुकाबले ज्यादा पावर जनरेट करेगा।

विज्ञापन विज्ञापन अभी कंपनी ने इंजन के आधिकारिक पावर और टॉर्क आंकड़े घोषित नहीं किए हैं। हालांकि, सामने आई रिपोर्ट्स और अफवाहों के अनुसार, यह इंजन करीब 55-60 hp की पावर और 60-65 Nm का टॉर्क दे सकता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलने की संभावना है।

एक और खास बात इसका एग्जॉस्ट सेटअप है। कंपनी की कई मौजूदा 650cc बाइक्स में डबल एग्जॉस्ट मिलता है, जबकि हिमालयन 750 में सिंगल टू इंटू वन एग्जॉस्ट देखा गया है।

रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन 750 का नया टीजर एक बार फिर शेयर किया है। कंपनी इस बाइक को मिलान में होने वाले EICMA 2026 में ग्लोबली पेश करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में जारी वीडियो में एक राइडर प्रोडक्शन-स्पेक बड़ी हिमालयन को घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर चलाता नजर आता है। इस टीजर के साथ कंपनी ने No roads. Coming soon. टैगलाइन का इस्तेमाल किया है। फिलहाल भारत में इसकी लॉन्चिंग की सटीक तारीख सामने नहीं आई है। हालांकि, ग्लोबल डेब्यू के बाद इस एडवेंचर बाइक के भारतीय बाजार में बिक्री के लिए आने की उम्मीद है।

सस्पेंशन, ब्रेक और व्हील्स में क्या होगा खास?

हार्डवेयर के मामले में भी हिमालयन 750 में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें आगे अपसाइड-डाउन (USD) फ्रंट फॉर्क और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन मिलने की उम्मीद है। ब्रेकिंग के लिए आगे ट्विन डिस्क ब्रेक दिए जाएंगे।

टेस्टिंग के दौरान बाइक में 19-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर अलॉय व्हील देखा गया था। यह सेटअप हिमालयन 450 से अलग है, जिसमें 21-इंच का फ्रंट व्हील मिलता है।

इसके अलावा नई बाइक में मल्टीपल राइडिंग मोड्स, क्रूज कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। हालांकि, इन फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

160-180 किमी प्रति घंटा हो सकती है टॉप स्पीड

हिमालयन 750 की टॉप स्पीड करीब 160-180 किमी प्रति घंटा रहने की उम्मीद है। वहीं, इसका रियल-वर्ल्ड माइलेज लगभग 22-25 किमी प्रति लीटर हो सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों आंकड़े फिलहाल अनुमान पर आधारित हैं। कंपनी ने बाइक की टॉप स्पीड और माइलेज से जुड़ी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है।



कितनी हो सकती है हिमालयन 750 की कीमत?

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 4.50 लाख हो सकती है। वहीं, इसके टॉप-स्पेक वर्जन की कीमत लगभग पांच हजार लाख तक रहने की उम्मीद है।

लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो यह EICMA 2026 में ग्लोबल डेब्यू के बाद यह बाइक भारत में पेश की जा सकती है। इसके नवंबर के अंत में होने वाले मोटोवर्स 2026 या 2027 की शुरुआत में भारतीय बाजार में आने की संभावना है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च तारीख और कीमत की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

क्या होगी नई हिमालयन 750 की खासियत?

कुल मिलाकर, हिमालयन 750 मौजूदा हिमालयन 450 से बड़ी और ज्यादा ताकतवर एडवेंचर बाइक के तौर पर आ सकती है। इसमें 750cc पैरेलल-ट्विन इंजन, 6-स्पीड गियरबॉक्स, यूएसडी फ्रंट फॉर्क, ट्विन फ्रंट डिस्क ब्रेक और कई आधुनिक फीचर्स मिलने की उम्मीद है। अब सबकी नजर EICMA 2026 में होने वाले इसके ग्लोबल डेब्यू पर है, जहां कंपनी इसके डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने ला सकती है।