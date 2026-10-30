KTM 200 ड्यूक व बजाज पल्सर NS200 की तुलना: 200cc की दमदार बाइक्स, कीमत में अंतर; फीचर्स और पावर में कौन आगे?

अगर आप भी 200 सीसी सेगमेंट में स्पोर्टी बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो केटीएम 200 ड्यूक और बजाज पल्सर NS200 आपके लिए बढ़िया विकल्प हो सकते हैं। दोनो बाइक्स में दमदार इंजन, स्पोर्टी डिजाइन और आधुनिक तकनीक वाले फीचर्स मिलते हैं। इनमें 5-इंच TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि, दोनों की कीमत और कुछ तकनीकी खूबियों में अंतर है। आइए, कीमत, डिजाइन, इंजन और फीचर्स के आधार पर दोनों की तुलना करते हैं।

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