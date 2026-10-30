KTM 200 ड्यूक व बजाज पल्सर NS200 की तुलना: 200cc की दमदार बाइक्स, कीमत में अंतर; फीचर्स और पावर में कौन आगे?
- दोनों बाइक्स में 199.5cc इंजन मिलते हैं।
- पल्सर NS200 की पावर थोड़ी ज्यादा है।
- केटीएम में टॉर्क और चौड़े टायर मिलते हैं।
- दोनों में 5-इंच टीएफटी डिस्प्ले है।
- पल्सर में पांच राइड मोड मिलते हैं।
विस्तार
अगर आप भी 200 सीसी सेगमेंट में स्पोर्टी बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो केटीएम 200 ड्यूक और बजाज पल्सर NS200 आपके लिए बढ़िया विकल्प हो सकते हैं। दोनो बाइक्स में दमदार इंजन, स्पोर्टी डिजाइन और आधुनिक तकनीक वाले फीचर्स मिलते हैं। इनमें 5-इंच TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि, दोनों की कीमत और कुछ तकनीकी खूबियों में अंतर है। आइए, कीमत, डिजाइन, इंजन और फीचर्स के आधार पर दोनों की तुलना करते हैं।
केटीएम 200 ड्यूक बनाम बजाज पल्सर NS200: इंजन और पावर
- दोनों बाइक्स में 199.5cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है। हालांकि, इनके इंजन का डिजाइन और पावर-टॉर्क आउटपुट अलग है।
- केटीएम 200 ड्यूक: DOHC इंजन, 25 PS पावर और 19.3 Nm टॉर्क।
- बजाज पल्सर NS200: SOHC इंजन, 25.5 PS पावर और 18.74 Nm टॉर्क।
- आंकड़ों के अनुसार, पल्सर NS200 की पावर 0.5 PS ज्यादा है। दूसरी ओर, केटीएम 200 ड्यूक का टॉर्क 0.56 Nm अधिक है। दोनों बाइक्स में 6-स्पीड गियरबॉक्स और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर मिलता है।
- यानी अधिकतम पावर के आंकड़े में पल्सर आगे है, जबकि टॉर्क के मामले में केटीएम को बढ़त हासिल है। असल राइडिंग में दोनों का अनुभव बाइक के वजन, गियरिंग और राइडिंग परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा।
डिजाइन और कलर में कौन बेहतर है?
- इनमें अगर केटीएम 200 ड्यूक की बात करें तो इसमें आक्रामक और स्पोर्टी डिजाइन है। इसके फ्रंट में शार्प एलईडी हेडलाइट के साथ इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल मिलते हैं। स्लिम फ्यूल टैंक, अग्रेसिव टैंक एक्सटेंशन और एक्सपोज्ड फ्रेम इसे स्ट्रीटफाइटर लुक देते हैं। यह बाइक चार कलर ऑप्शन लिक्विड सिल्वर, स्लेट ग्रे, इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज और सिल्वर मेटैलिक में आती है।
- वहीं, बजाज पल्सर NS200 में कंपनी की एनएस सीरीज वाला स्पोर्टी डिजाइन मिलता है। इसमें एलईडी हेडलाइट के साथ इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल, मस्कुलर फ्यूल टैंक और क्लिप-ऑन हैंडलबार दिए गए हैं।
- यह तीन कलर ऑप्शन एबोनी ब्लैक, पर्ल मेटैलिक व्हाइट और नार्डो ग्रे में आती है। इसका लुक स्पोर्टी है, जबकि केटीएम 200 ड्यूक का डिजाइन ज्यादा आक्रामक नजर आता है।
सस्पेंशन और ब्रेक के मामले में कौन बेहतर?
दोनों बाइक्स में फ्रेम, फ्रंट सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप के मामले में अंतर है।
- फ्रेम: केटीएम में ट्रेलिस फ्रेम, जबकि Pulsar में स्टील पेरिमीटर फ्रेम मिलता है।
- फ्रंट सस्पेंशन: केटीएम में 43mm WP Apex टेलीस्कोपिक फोर्क और Pulsar में 37mm टेलीस्कोपिक फोर्क दिया गया है।
- रियर सस्पेंशन: दोनों में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है।
- फ्रंट ब्रेक: केटीएम में 320mm डिस्क और Pulsar में 300mm डिस्क है।
- रियर ब्रेक: केटीएम में 240mm डिस्क और Pulsar में 230mm डिस्क मिलती है।
- पहिए: दोनों बाइक्स में 17-इंच के आगे और पीछे के पहिए हैं।
- टायर के मामले में भी केटीएम 200 ड्यूक को बढ़त मिलती है। इसमें 110-सेक्शन का फ्रंट और 150-सेक्शन का रियर टायर दिया गया है।
- वहीं, पल्सर NS200 में आगे 100-सेक्शन और पीछे 130-सेक्शन का टायर मिलता है।
- सुरक्षा के लिए दोनों बाइक्स में डुअल-चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और हैजार्ड लाइट स्विच दिए गए हैं।
किस बाइक में हैं ज्यादा फीचर?
- फीचर्स के मामले में दोनों मोटरसाइकिलों में कई समानताएं हैं। इनमें 5-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और SMS अलर्ट तथा म्यूजिक कंट्रोल मिलता है। दोनों में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल भी दिया गया है। सबसे बड़ा अंतर राइड मोड की संख्या में है।
- केटीएम में दो राइड मोड मिलते हैं, रेन और स्ट्रीट। जबकि बजाज पल्सर में पांच राइड मोड रेन, रोड, स्पोर्ट, टूर और ऑफ-रोड मिलते हैं।
- इस तरह उपलब्ध राइड मोड की संख्या के मामले में पल्सर NS200 आगे है। दोनों बाइक्स में क्विकशिफ्टर और TFT डिस्प्ले जैसे फीचर्स होने से तकनीक के मामले में भी मुकाबला दिलचस्प है।
दोनों की कीमत में कितना अंतर?
- केटीएम 200 ड्यूक (एसटीडी वेरिएंट) की एक्स-शोरूम कीमत करीब 2,07,140 है, जबकि बजाज पल्सर NS200 (TFT वेरिएंट) की कीमत लगभग 1,60,374 रखी गई है। इस तरह पल्सर NS200, KTM 200 ड्यूक के मुकाबले 46,766 सस्ती है। अगर आप 200cc सेगमेंट में स्पोर्टी बाइक खरीदना चाहते हैं और बजट का ध्यान रख रहे हैं, तो बजाज का विकल्प किफायती पड़ सकता है।
- वहीं, केटीएम 200 ड्यूक की कीमत ज्यादा है, लेकिन इसमें ट्रेलिस फ्रेम, चौड़े टायर और बड़े डिस्क ब्रेक जैसे हार्डवेयर मिलते हैं।