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बंद होने जा रही है मैकलारेन 750S सुपरकार: जानें कब थमेगा उत्पादन? कंपनी ने शुरू की आखिरी बुकिंग

Sat, 10 Oct 2026 02:57 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Sat, 10 Oct 2026 02:57 PM IST
सार

ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता McLaren अपनी लोकप्रिय सुपरकार 750S का उत्पादन 2027 में बंद करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इस मॉडल के लिए आखिरी ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है। जानें क्या है इसकी वजह?

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McLaren 750S Supercar Production to End in 2027: Final Orders Now Open
McLaren 750S Supercar Final Booking - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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ब्रिटिश लग्जरी सुपरकार निर्माता कंपनी मैकलारेन (McLaren) ने अपनी सबसे लोकप्रिय और आधुनिक सुपरकारों में से एक McLaren 750S का प्रोडक्शन बंद करने का ऐलान कर दिया है।
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  • उत्पादन बंद होने की तारीख: इस शानदार सुपरकार का प्रोडक्शन आधिकारिक तौर पर साल 2027 में समाप्त हो जाएगा।
  • अंतिम बुकिंग शुरू: कंपनी ने घोषणा की है कि वह वर्तमान में इस मॉडल के लिए अंतिम ऑर्डर्स स्वीकार कर रही है।
  • एक युग का अंत: इसके साथ ही मैकलारेन की उस सुपरकार वंशावली का अंत हो जाएगा। जिसकी शुरुआत लगभग एक दशक पहले 720S मॉडल के साथ हुई थी।
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McLaren 750S ने ऑटोमोबाइल जगत में अपनी क्या खास पहचान बनाई थी?

साल 2023 में पेश की गई McLaren 750S, लोकप्रिय 720S का ही एक अधिक एडवांस और परफॉर्मेंस-फोकस्ड रूप था, जिसमें कंपनी ने लगभग 30 प्रतिशत कंपोनेंट्स को पूरी तरह संशोधित किया था:
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  • दमदार इंजन: इसमें 4.0-लीटर ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन दिया गया है, जो 740 hp की जबरदस्त पावर जनरेट करता है।
  • हल्का वजन: मैकलारेन की हल्की इंजीनियरिंग पर फोकस के चलते इस सुपरकार का सूखा वजन बेहद कम है।
  • अन्य अपग्रेड्स: 720S की तुलना में इसमें संशोधित सस्पेंशन सेटअप, बेहतर एरोडायनामिक पैकेज और एडवांस्ड ट्रांसमिशन कैलिब्रेशन शामिल किया गया था।
  • केबिन और प्लेटफॉर्म: इसका इंटीरियर पूरी तरह से ड्राइवर-सेंट्रिक लेआउट पर आधारित है। यही प्लेटफॉर्म ट्रैक-ओरिएंटेड 765LT और हाल ही में पेश की गई 788HS का भी आधार रहा है।

 

McLaren के भविष्य की क्या योजनाएं हैं और आगे क्या बदलाव होने वाले हैं?

750S का प्रोडक्शन बंद करने का फैसला ऐसे समय में आया है जब मैकलारेन एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है:
  • नई ब्रांड रणनीति: कंपनी ने हाल ही में अपनी रणनीति के तहत भविष्य के नए मॉडल्स और पावरट्रेन पर काम करना शुरू कर दिया है।
  • सुपर-SUV सेगमेंट में उतरने की तैयारी: खबरों के मुताबिक, मैकलारेन जल्द ही एक 'सुपर-एसयूवी' (Super-SUV) लाने पर विचार कर रही है, जो लग्जरी परफॉर्मेंस सेगमेंट में नए आयाम स्थापित करेगी। यह पारंपरिक स्पोर्ट्स कारों से आगे बढ़कर कंपनी के दायरे को काफी बड़ा कर देगा।
  • खरीदारों के लिए आखिरी मौका: चूंकि 750S के अंतिम ऑर्डर्स लिए जा रहे हैं और 2027 में इसका उत्पादन बंद हो जाएगा, इसलिए नए खरीदारों के पास इसे बुक करने का यह आखिरी सीमित मौका है।
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