Mahindra Jeeto Plus CNG CharSau: नई महिंद्रा जीतो प्लस सीएनजी चारसौ लॉन्च, मिले कार जैसे फीचर्स, जानें कीमत

Updated Mon, 08 Aug 2022 02:10 PM IST

सार भारत की प्रमुख स्मॉल कमर्शियल व्हीकल (लघु वाणिज्यिक वाहन) (एससीवी) निर्माता कंपनी Mahindra and Mahindra (महिंद्रा एंड महिंद्रा) ने सोमवार को अपनी मौजूदा जीतो प्लस रेंज में न्यू Jeeto Plus CNG CharSau (जीतो प्लस सीएनजी चारसौ) को लॉन्च किया। यह कम ईंधन खपत और बेहतरीन माइलेज में नए मानक स्थापित करने का वादा करता है।

रेंज और माइलेज

नई Mahindra Jeeto Plus CNG CharSau (महिंद्रा जीतो प्लस सीएनजी चारसौ) 400 किमी. की ड्राइविंग रेंज के साथ 35.1 किमी./कि.ग्रा. का माइलेज का दावा करती है। 650 किलोग्राम की अपनी उद्योग की अग्रणी भार वहन क्षमता के साथ, नई जीतो प्लस सीएनजी चारसौ आदर्श रूप से फायदे को बढ़ावा देने और ग्राहकों को बेहतर समृद्धि देने के लिए तैयार है।



कीमत

प्रतिस्पर्धात्मक रूप से तय की गई 5.26 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पुणे) की कीमत पर उपलब्ध, नई जीतो प्लस सीएनजी चारसौ ट्रांसपोर्टरों की बदलती जरूरतों के मुताबिक लास्ट माइल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स डिलिवरी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें कई विशिष्ट खूबियां हैं जो इसे पूरे भारत के छोटे और मिड-साइज के व्यवसायियों और व्यापारियों की व्यावसायिक जरूरतों के लिए एकदम उपयुक्त बनाती हैं जो लास्ट-माइल परिवहन समाधान प्रदान करते हैं।



इंजन और पावर

नई जीतो प्लस सीएनजी चारसौ में पावरफुल इंजन लगा है जो 15 Kw का पावर और 1600-2200 rpm पर 44 Nm का टॉर्क देता है। यह बेहतर पिक-अप, एक्सेलरेशन और ग्रेडिबिलिटी सुनिश्चित करता है जिससे नई जीतो प्लस सीएनजी चारसौ तीव्र से तीव्र ढलान पर भी भारी वजन ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा सबसे कम रखरखाव लागत और विभिन्न लोड विकल्पों को प्रभावी ढंग से ले जाने की क्षमता के साथ, नई जीतो प्लस सीएनजी चारसौ बाजार की पेशकशों की तुलना में 30 प्रतिशत ज्यादा फायदा देगी।



वारंटी

महिंद्रा के अत्याधुनिक जहीराबाद प्लांट से रोल आउट किए जाने वाली, नई जीतो प्लस सीएनजी चारसौ 3 साल / 72,000 किमी (जो भी पहले हो) की वारंटी के साथ आती है। यह 3 आकर्षक रंगों में उपलब्ध होगी- डायमंड व्हाइट, अल्ट्रामरीन ब्लू और सनराइज रेड। यह वाहन महिंद्रा के व्यापक सेवा नेटवर्क द्वारा समर्थित है, जो देश में सबसे बड़ा है।



स्टाइलिश, प्रीमियम एक्सटीरियर

नई जीतो प्लस सीएनजी चारसौ का एक्सटीरियर स्टाइलिश और आधुनिक है जिसमें शानदार फ्रंट ग्रिल है जो इसे विशिष्ट रूप प्रदान करता है।



कार जैसा आराम और फीचर्स

नई जीतो प्लस सीएनजी चारसौ में कार जैसी कई विशेषताएं हैं – जैसे कि अधिक आराम के लिए बेहतर हेडरूम और लेगरूम के साथ बड़ा केबिन स्पेस, और विशेष रूप से लंबी दूरी की यात्रा को सुखद बनाने के लिए आरामदायक सीटें। बेहतर एर्गोनॉमिक्स और स्मूथ गियरशिफ्ट, न्यू जीतो प्लस सीएनजी चारसौ के ग्राहकों और चालकों के लिए राइड हैंडलिंग को और बेहतर बनाते हैं।



महिंद्रा ऑटोमोटिव एससीवी डिवीजन बिजनेस हेड, अमित सागर ने कहा, "महिंद्रा, एससीवी सेगमेंट में दो दशक से अधिक समय से बाजार अग्रणी है। हम परिवहन व्यवसाय की बढ़ती चुनौतियों को समझते हैं और लगातार अपने ग्राहकों की बढ़ती मांगों के अनुरूप उपयुक्त समाधान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। मुझे विश्वास है कि महिंद्रा के अन्य उत्पादों की तरह नई जीतो प्लस सीएनजी चारसौ भी सीएनजी वाहनों के लिए नए व्यावसायिक उपयोग का द्वार खोलेगी। हमारे ग्राहक अब लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं और कम-कम दूरी पर रिफिलिंग की चिंता किए बिना एक शहर से दूसरे शहर भी जा सकते हैं। यह हमारे ग्राहकों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उत्कृष्ट उपयुक्तता के कारण उनके व्यवसायों की समृद्धि में महत्वपूर्ण रूप से सहायक साबित होगी।"