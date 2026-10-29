मेड-इन-इंडिया ईवी की विदेशों में बढ़ी मांग: मारुति ने पार किया 50 हजार का आंकड़ा, कहां हुई सबसे ज्यादा बिक्री?

भारतीय इलेक्ट्रिक कारों की मांग अब देश के साथ-साथ विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। इसका ताजा उदाहरण मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक वाहन हैं। कंपनी अब तका 50 हजार से भी ज्यादा मेड-इन-इंडिया ईवी विदेश भेज चुकी हैं। ये गाड़ियां ब्रिटेन, नॉर्वे, जर्मनी, जापान और स्विट्जरलैंड समेत करीब 50 देशों तक पहुंच रही हैं। कंपनी के मुताबिक, उसके इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यूरोप सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना हुआ है।

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