फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Automobiles News ›   Made-in-India e-VITARA Goes Global, Maruti Suzuki Crosses 50,000 EV Exports

मेड-इन-इंडिया ईवी की विदेशों में बढ़ी मांग: मारुति ने पार किया 50 हजार का आंकड़ा, कहां हुई सबसे ज्यादा बिक्री?

Thu, 29 Oct 2026 03:16 PM IST
जागृति शुक्ला ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Thu, 29 Oct 2026 03:16 PM IST
सार

  • मारुति ने 50 हजार से ज्यादा ईवी एक्सपोर्ट की हैं।
  • अगस्त 2025 में शुरू हुआ इलेक्ट्रिक कारों का निर्यात।
  • करीब 50 देशों तक पहुंचीं मेड-इन-इंडिया ईवी।
  • भारत के ईवी एक्सपोर्ट में 93% हिस्सेदारी।

विज्ञापन
Made-in-India e-VITARA Goes Global, Maruti Suzuki Crosses 50,000 EV Exports
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एआई जनरेटेड

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय इलेक्ट्रिक कारों की मांग अब देश के साथ-साथ विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। इसका ताजा उदाहरण मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक वाहन हैं। कंपनी अब तका 50 हजार से भी ज्यादा मेड-इन-इंडिया ईवी विदेश भेज चुकी हैं। ये गाड़ियां ब्रिटेन, नॉर्वे, जर्मनी, जापान और स्विट्जरलैंड समेत करीब 50 देशों तक पहुंच रही हैं। कंपनी के मुताबिक, उसके इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यूरोप सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना हुआ है।

विज्ञापन


50 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों का निर्यात
मारुति सुजुकी ने अगस्त 2025 में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात शुरू किया था। इसके बाद से कंपनी अब तक 50 हजार से ज्यादा भारत में बनी इलेक्ट्रिक कार्स को विदेशी बाजारों में भेज चुकी है। कंपनी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।
विज्ञापन

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी अब अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को करीब 50 देशों में निर्यात कर रही है। इन देशों में ब्रिटेन, नॉर्वे, जर्मनी, जापान और स्विट्जरलैंड शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


कौन-सा देश में हुए सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट?

  • मारुति सुजुकी के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यूरोप सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना हुआ है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच भारत से निर्यात की गई इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों में कंपनी की हिस्सेदारी करीब 93 प्रतिशत रही।
  • इसी अवधि में भारत से होने वाले कुल पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट में भी मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से ज्यादा रही।
  • फिलहाल कंपनी भारत में बनी 16 कारों को करीब 120 देशों में निर्यात करती है। इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात बढ़ने के साथ कंपनी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। कंपनी ने अप्रैल 2026 में बताया था कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसने 4.47 लाख से ज्यादा गाड़ियों का निर्यात किया। यह वित्त वर्ष 2024-25 के मुकाबले 34% अधिक था।

मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती पहुंच
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मारुति सुजुकी की 50 हजार से ज्यादा ईवी कारों का निर्यात और यूरोप में उसकी मजबूत हिस्सेदारी भारत में बने वाहनों की वैश्विक पहुंच को दिखाती है। कंपनी पहले से ही भारत में बनी 16 कारों को करीब 120 देशों में भेजती है और अब इलेक्ट्रिक वाहनों के कारोबार को भी आगे बढ़ा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed