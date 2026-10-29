EICMA 2026 में दिखेगा देशी बाइक्स का दबदबा: हिमालयन 750 से लेकर एक्सपल्स 421 तक हो सकती है पेश, क्या होगा खास?

बाइक लवर्स के लिए नवंबर का महीना खास होने वाला है। तीन नवंबर से शुरू होने वाले EICMA 2026 में कई नई बाइक्स से पर्दा उठ सकता है। रॉयल एनफील्ड, हीरो मोटोकॉर्प, हार्ले-डेविडसन और यामाहा के नए मॉडल इस दौरान चर्चा में रह सकते हैं। इनमें कुछ बाइक्स के डेब्यू की उम्मीद है, जबकि यामाहा भी एक नया मॉडल पेश कर सकती है। आइए जानते हैं, इस मोटरसाइकिल शो में किन बाइक्स पर रहेंगी नजरें और क्या हो सकती हैं इनकी खासियतें।

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हिमालयन 750 में नया 750cc पैरेलल-ट्विन इंजन मिलने की उम्मीद है। अनुमान है कि यह इंजन 55 से 60 हॉर्सपावर की ताकत और 60 से 65 Nm का टॉर्क दे सकता है। इसके साथ सिक्स-स्पीड गियरबॉक्स मिलने की भी संभावना है।

हालांकि, कंपनी ने अभी इसके पूरे स्पेसिफिकेशन घोषित नहीं किए हैं। इसलिए इंजन की ताकत, टॉर्क और दूसरे फीचर्स से जुड़े ये आंकड़े फिलहाल अनुमान हैं। बाइक के आधिकारिक डेब्यू के बाद ही इसकी पूरी जानकारी सामने आ सकती है।

EICMA 2026 का आयोजन तीन से आठ नवंबर 2026 तक इटली के मिलान स्थित फिएरा मिलानो रो में होगा। शो में इस बार भारतीय मोटरसाइकिल ब्रांड्स के मॉडल भी सुर्खियां बटोर सकते हैं। रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 750 सबसे बड़े आकर्षक में शामिल हो सकती है। वहीं, हीरो एक्सपल्स 421 के प्रोडक्शन फॉर्म में सामने आने की उम्मीद है। हार्ले-डेविडसन की स्प्रिंट 440 भी हाल ही में बिना छलावरण के नजर आई है।रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 को हाल ही में टीज किया गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी EICMA 2026 में इसे पेश करेगी। यह मौजूदा हिमालयन के मुकाबले बड़ा कदम हो सकता है और कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी बाइक बनने की संभावना है।



हार्ले-डेविडसन स्प्रिंट 440: 440cc इंजन के साथ नई बाइक

अनुमान लगाया जा रहा है कि हार्ले-डेविडसन स्प्रिंट 440 भी EICMA 2026 के दौरान चर्चा में रह सकती है। यह मोटरसाइकिल हाल ही में बिना कैमफ्लाज यानी बिना किसी छिपाव के नजर आई थी। इससे इसके डिजाइन की झलक मिली है।



कैसा हो सकता है डिजाइन और इंजन?

स्प्रिंट 440 में हार्ले-डेविडसन X440 वाला 440cc इंजन मिलने की उम्मीद है। X440 में यह इंजन 27hp की पावर और 38Nm का टॉर्क देता है। हालांकि, स्प्रिंट 440 के लिए यही आंकड़े लागू होंगे या नहीं, यह अभी आधिकारिक तौर पर साफ नहीं हुआ है।

डिजाइन की बात करें तो इसमें स्वीप्ट-बैक हैंडलबार, टियरड्रॉप आकार का फ्यूल टैंक और आगे की ओर दिए गए फुटपेग्स मिल सकते हैं। बाइक के सटीक स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।



हीरो एक्सपल्स 421: एडवेंचर राइडर्स को है इंतजार

साथ ही हीरो एक्सपल्स 421 पर भी लोगों की नजर है। माना जा रहा है शो में यह भी आकर्षण का केंद्र बन सकता है। यह भारतीय एडवेंचर बाइक पसंद करने वाले राइडर्स के लिए अहम मॉडल हो सकती है। उम्मीद है कि कंपनी इसे EICMA 2026 में प्रोडक्शन फॉर्म में दिखा सकती है।



421cc इंजन और लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन

टेस्ट म्यूल्स यानी परीक्षण के दौरान नजर आए बाइक के नमूनों के आधार पर इसमें नया 421cc लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलने की संभावना है। इसके अलावा, बाइक में कई उपयोगी फीचर्स जैसे लंबी विंडस्क्रीन, वायर-स्पोक व्हील्स, मल्टीपल राइडिंग मोड्स, टीएफटी डैश और लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन शामिल है।

इन फीचर्स से जुड़ी जानकारी टेस्ट म्यूल्स के आधार पर सामने आई है। कंपनी ने अभी सभी स्पेसिफिकेशन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत में हीरो एक्सपल्स 421 का लॉन्च 2027 में होने की संभावना है।



यामाहा की नई मोटरसाइकिल: दो नवंबर को होगा खुलासा

इसी के साथ में यह भी चर्चा है कि यामाहा भी EICMA 2026 से पहले दो नवंबर को मिलान में एक नए मॉडल की प्रेजेंटेशन करने वाली है। यह तारीख आधिकारिक मोटरसाइकिल शो शुरू होने से एक दिन पहले की है। फिलहाल कंपनी ने नहीं बताया है कि इस कार्यक्रम में कौन-सी मोटरसाइकिल पेश की जाएगी।

हालांकि, लीक्स रिपोर्ट्स में इसके नई एडवेंचर या टूरिंग बाइक होने की संभावना जताई गई है। यामाहा की इस प्रेजेंटेशन से आने वाले मॉडल ईयर के लिए कंपनी की योजनाओं और नई मोटरसाइकिलों की दिशा के बारे में जानकारी मिल सकती है।



EICMA 2026 में इन बाइक्स पर रहेगी नजर