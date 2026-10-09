हार्ले-डेविडसन स्प्रिंट 440 क्रूजर बाइक का टीजर जारी: X440 से कितनी अलग होगी नई बाइक? जानें डिटेल्स

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पारंपरिक क्रूजर लुक: मौजूदा Harley-Davidson X440 की तुलना में नई Sprint 440 में अधिक पारंपरिक और क्लासिक हार्ले क्रूजर डिजाइन देखने को मिलता है।

मौजूदा Harley-Davidson X440 की तुलना में नई Sprint 440 में अधिक पारंपरिक और क्लासिक हार्ले क्रूजर डिजाइन देखने को मिलता है। विज्ञापन रिलैक्स्ड राइडिंग पोजीशन: यह बाइक उन राइडर्स को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है जो लंबी यात्राओं के लिए आरामदायक और रिलैक्स्ड क्रूजर राइडिंग स्टांस पसंद करते हैं।

यह बाइक उन राइडर्स को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है जो लंबी यात्राओं के लिए आरामदायक और रिलैक्स्ड क्रूजर राइडिंग स्टांस पसंद करते हैं। विज्ञापन विज्ञापन हीरो मोटोकॉर्प के साथ साझेदारी: X440 की तरह ही, इस नई मोटरसाइकिल का निर्माण भी भारत में हार्ले-डेविडसन की पार्टनर हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) द्वारा ही किया जाएगा। डिजाइन और एर्गोनॉमिक्स के मामले में यह X440 से कितनी अलग है? टीजर इमेज से बाइक के कई मुख्य डिजाइन एलिमेंट्स और राइडिंग पॉश्चर की जानकारी मिलती है: फ्रंट और केबिन एलिमेंट: बाइक में क्लासिक राउंड हेडलैंप, राइडर की तरफ झुका हुआ ऊंचा हैंडलबार, अंडाकार रियर-व्यू मिरर्स और हेडलैंप के ठीक ऊपर ब्रैकेट पर टिका सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है।

बाइक में क्लासिक राउंड हेडलैंप, राइडर की तरफ झुका हुआ ऊंचा हैंडलबार, अंडाकार रियर-व्यू मिरर्स और हेडलैंप के ठीक ऊपर ब्रैकेट पर टिका सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। टैंक और सीटिंग: इसमें ट्रेडमार्क टियरड्रॉप-शेप्ड (आंसू की बूंद के आकार का) फ्यूल टैंक और राइडर के लिए स्कूप्ड सेक्शन वाली वन-पीस सीट दी गई है।

इसमें ट्रेडमार्क टियरड्रॉप-शेप्ड (आंसू की बूंद के आकार का) फ्यूल टैंक और राइडर के लिए स्कूप्ड सेक्शन वाली वन-पीस सीट दी गई है। अन्य एक्सटीरियर फीचर्स: गोल टर्न इंडिकेटर्स, अलॉय व्हील्स, हॉरिजॉन्टल एग्जॉस्ट और डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर साफ देखे जा सकते हैं।

गोल टर्न इंडिकेटर्स, अलॉय व्हील्स, हॉरिजॉन्टल एग्जॉस्ट और डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर साफ देखे जा सकते हैं। सीट हाइट और पॉश्चर: नीची सीट और पीछे की ओर खिंचे हैंडलबार से यह X440 के 805mm सीट हाइट वाले रोडस्टर स्टांस से काफी अलग लगती है। चेसिस, सस्पेंशन और फ्रेम में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? हालांकि कंपनी ने चेसिस की पूरी जानकारी का खुलासा नहीं किया है, लेकिन क्रूजर कैरेक्टर देने के लिए इसमें कई बदलाव किए गए हैं: सस्पेंशन ट्यूनिंग: इसके रियर शॉक एब्जॉर्बर X440 की तुलना में ज्यादा झुके हुए नजर आते हैं।

इसके रियर शॉक एब्जॉर्बर X440 की तुलना में ज्यादा झुके हुए नजर आते हैं। फ्रेम और व्हील साइज: क्रूजर डायनेमिक्स को सपोर्ट करने के लिए इसके रियर सबफ्रेम और व्हील साइज में भी बदलाव किए जाने की संभावना है।

क्रूजर डायनेमिक्स को सपोर्ट करने के लिए इसके रियर सबफ्रेम और व्हील साइज में भी बदलाव किए जाने की संभावना है। पूर्ण तकनीकी विवरण कंपनी द्वारा आधिकारिक डेब्यू के समय ही साझा किए जाएंगे। क्या Sprint 440 में वही X440 वाला इंजन इस्तेमाल होगा? पावरट्रेन के मोर्चे पर Sprint 440 में X440 वाले सिद्ध इंजन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किए जाने की पूरी उम्मीद है: इंजन स्पेसिफिकेशन्स: इसमें वही 440cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर एंड ऑयल-कूल्ड इंजन दिया जा सकता है।

इसमें वही 440cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर एंड ऑयल-कूल्ड इंजन दिया जा सकता है। पावर और टॉर्क आउटपुट: X440 में यह इंजन 27 bhp की पावर और 38 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

X440 में यह इंजन 27 bhp की पावर और 38 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। ट्यूनिंग: अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि हार्ले इस इंजन को क्रूजर कैरेक्टर के हिसाब से अलग री-ट्यून करेगी या पावर आउटपुट समान रखेगी। टीजर इमेज से बाइक के कई मुख्य डिजाइन एलिमेंट्स और राइडिंग पॉश्चर की जानकारी मिलती है:हालांकि कंपनी ने चेसिस की पूरी जानकारी का खुलासा नहीं किया है, लेकिन क्रूजर कैरेक्टर देने के लिए इसमें कई बदलाव किए गए हैं:पावरट्रेन के मोर्चे पर Sprint 440 में X440 वाले सिद्ध इंजन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किए जाने की पूरी उम्मीद है:

हार्ले-डेविडसन (Harley-Davidson) ने भारतीय बाजार में अपने 440cc लाइनअप का विस्तार करते हुए नई क्रूजर मोटरसाइकिल स्प्रिंट 440 (Sprint 440) का पहला आधिकारिक टीजर जारी कर दिया है। इसे भारत में कंपनी की 440cc मोटरसाइकिल रेंज का विस्तार माना जा रहा है। टीजर में बाइक का डिजाइन मौजूदा X440 से ज्यादा पारंपरिक क्रूजर जैसा नजर आता है। जानें इसकी खास बातें -