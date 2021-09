{"_id":"614c6ff88ebc3e058b351653","slug":"ducati-monster-new-bike-launch-know-starting-price-feature-specification-2021-ducati-monster","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Ducati Monster Bike: \u0921\u0941\u0915\u093e\u091f\u0940 \u092e\u0949\u0928\u094d\u0938\u094d\u091f\u0930 \u0930\u0947\u0902\u091c \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0915\u0940\u092e\u0924, \u092b\u0940\u091a\u0930\u094d\u0938 \u0914\u0930 \u0907\u0902\u091c\u0928 \u092a\u093e\u0935\u0930","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"\u0911\u091f\u094b-\u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921","slug":"automobiles"}}

Ducati Monster Bike: डुकाटी मॉन्स्टर रेंज भारत में लॉन्च, जानें कीमत, फीचर्स और इंजन पावर

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Thu, 23 Sep 2021 05:45 PM IST

सार इटली की मशहूर सुपरबाइक बनाने वाली वाहन निर्माता कंपनी Ducati (डुकाटी) ने गुरुवार को आधिकारिक रूप से भारतीय बाजार में अपनी मोटरसाइकिल की नई मॉन्स्टर रेंज लॉन्च की। जानें इस बाइक की खासियतें और कीमत।

Ducati Launch New Monster Bike Know Starting Price : इटली की मशहूर सुपरबाइक बनाने वाली वाहन निर्माता कंपनी Ducati (डुकाटी) ने गुरुवार को आधिकारिक रूप से भारतीय बाजार में अपनी मोटरसाइकिल की नई मॉन्स्टर रेंज लॉन्च की। कंपनी ने 2021 Ducati Monster को 10.99 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया है। जबकि Ducati Monster Plus की एक्स-शोरूम कीमत 11.24 लाख रुपये तय की गई है। नई डुकाटी मॉन्स्टर बाइक्स सबसे हल्की और सबसे कॉम्पैक्ट होने का दावा करती हैं। इसके साथ ही कंपनी का वादा है कि इन नई बाइक्स में एक शानदार राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा।



पहले से हल्की हुई

इस बाइक का कुल वजन 166 किलोग्राम है, बाइक को पिछले ट्रेलिस चेसिस की तुलना में एक हल्के फ्रेम के साथ तैयार करने का दावा किया गया है। डुकाटी का दावा है कि पिछले चेसिस के मुकाबले नया चेसिस 60 फीसदी हल्का है। डुकाटी का दावा है कि नए मॉन्स्टर को बिल्कुल नए सिरे से डिजाइन और तैयार किया गया है। इसमें सिग्नेचर मॉन्स्टर डिजाइन एलिमेंट्स जैसे शोल्डर-एम्बेडेड राउंड हेडलैंप, बाइसन बैक इंस्पायर्ड चंकी फ्यूल टैंक, एक क्लीन टेल सेक्शन और सेंटर पोजीशन इंजन मिलता है। कुल मिलकार मोटरसाइकिल का ओवरऑल लुक काफी मस्क्यूलर और आकर्षक लगता है।



नई डुकाटी मॉन्स्टर डुकाटी रेड और डार्क स्टील्थ में ब्लैक व्हील्स और एविएटर ग्रे के साथ जीपी रेड व्हील्स में उपलब्ध है। वहीं इसका मॉन्स्टर प्लस वर्जन भी समान रंगों में उपलब्ध है और इसमें एक एयरोडायनमिक विंडशील्ड और रियर सीट कवर स्टैंडर्ड फिटमेंट के तौर पर मिलता है। इस बाइक में डेस्मोड्रोमिक टेक्नोलॉजी के साथ एक नए टेस्टास्ट्रेट्टा 11°, 937 सीसी एल-ट्विन इंजन मिलता है। यह इंजन पिछले इंजन की तुलना में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, बेहतर पावर और टॉर्क जेनरेट करता है। इस बाइक में दिया गया नया इंजन अब 9,250 rpm पर 111 hp का पावर और 6,500 rpm पर 93 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। मॉन्स्टर रेंज की लॉन्च के मौके पर डुकाटी इंडिया के प्रबंध निदेशक बिपुल चंद्रा ने कहा कि नया मॉन्स्टर बोर्गो पैनिगेल में लोगों के लिए एक असली स्टार है। बता दें कि बोर्गो पैनिगेल इटली का मशहूर औद्योगिक शहर है। उन्होंने कहा, "एक ब्रांड नाम जिसने डुकाटी के इतिहास को कुछ अन्य लोगों की तरह चिह्नित किया है, डुकाटी ने अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला मॉडल बनकर 3,50,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलों की बिक्री की है, क्योंकि मॉन्स्टर को पहली बार 1993 में पेश किया गया था।"



चंद्रा ने यह भी कहा कि नया मॉन्स्टर एक पूरी तरह से नई बाइक है, जिसे पहले से ज्यादा स्पोर्टी, हल्की और सवारी करने में आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि इसे नए सवारों के साथ-साथ अधिक अनुभवी लोगों के लिए भी सुलभ बनाया जा सके। नेकेड स्ट्रीटफाइटर के बारे में दावा किया जाता है कि इसमें एक स्पोर्टी इंजन है और इसे सुपरबाइक के लिए तैयार किए गए फ्रेम से बनाया गया है। यह मॉन्स्टर 900 के जैसी ही है। यह राइडर के लिए ज्यादा आरामदायक राइडिंग पोजीशन प्रदान करता है, जिससे बाइक की बेहतर हैंडलिंग मिलती है।