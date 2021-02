Budget Session 2021: वित्त मंत्री ने किया नई वाहन कबाड़ नीति का एलान, अब 5 साल ज्यादा चला सकेंगे निजी वाहन

सार सरकार पिछले कुछ दिनों से वाहन कबाड़ नीति पर काम कर रही थी। कुछ दिनों पहले ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई वाहन कबाड़ नीति को मंजूरी दी है। साथ ही पुराने वाहनों को कबाड़ में देने के बदले नए वाहन खरीदने के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि भी देगी।

#Budget2021



Voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and unfit vehicles



Vehicles to undergo fitness test in automated fitness centres after 20 years (personal vehicles) and 15 years (commercial vehicles)#AatmanirbharBharatKaBudget