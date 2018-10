{"_id":"5bb257d4867a555b081aa75c","slug":"tarot-rashifal-daily-tarot-horoscope-reading-for-2nd-october-2018","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091f\u0948\u0930\u094b \u0930\u093e\u0936\u093f\u092b\u0932 2 \u0905\u0915\u094d\u091f\u0942\u092c\u0930 : \u091f\u0948\u0930\u094b \u0915\u093e\u0930\u094d\u0921 \u0938\u0947 \u091c\u093e\u0928\u093f\u090f \u0915\u0948\u0938\u093e \u0930\u0939\u0947\u0917\u093e \u0906\u092a\u0915\u093e \u0926\u093f\u0928 \u0914\u0930 \u0932\u0915\u0940 \u0928\u0902\u092c\u0930","category":{"title":"Tarot","title_hn":"\u091f\u0948\u0930\u094b \u0915\u093e\u0930\u094d\u0921","slug":"tarot"}}

टैरो राशिफल 2 अक्टूबर : टैरो कार्ड से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन और लकी नंबर

दीपाली दुबे, टैरोकार्ड रीडर Updated Mon, 01 Oct 2018 10:54 PM IST

मेष

‘दी वर्ल्ड’ ये दर्शाता है समय, सबका साथ में जुडाव, मिलजुलके आगे बढ़ना, किसी समस्या का समाधान, एक रास्ते का बन्द होना और दूसरे का खुलना। हार्दिक इच्छा की संपूर्ति का प्रतीक है चाहे वह कुछ भी क्यों न हो अर्थात उपलब्धि का समय, मान्यता, सफलता पाने की घड़ी और विजयश्री की उपलब्धि का प्रतीक है

Lucky color red

Lucky No 1



वृषभ-

'दी एम्परर’ : ये दर्शाता है, प्रभiव, नियंत्रण, आपके कंट्रोल में सिचुएशन है अगर आप सही प्रभावशाली तरीके से इस समस्या या सिचुएशन को दोबारा देखेंगे तो।. इस कार्ड का सकारात्मक पहलू यह व्यक्ति को यह सलाह देता है कि आप प्रगति व पदोन्नति की राह पर हैं इस कार्ड के आने से पता चलता है कि व्यक्ति मजबूत स्थिति में है।

Lucky color maroon / mauve

Lucky No 4



मिथुन

‘दी चेरियट’ यह दर्शाता है कि आप लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। बस थोड़ा सा और ध्यान केन्द्रित करना है, आगे बढ़िये आप लक्ष्य के करीब हैं।व्यक्ति को अपनी आशाएँ खोनी नहीं चाहिए, यह कार्ड व्यक्ति की विजय का भी प्रतिनिधित्व करता है।

Lucky color violet / purple

Lucky No 7



कर्क

'दी लवर्स’ ये दर्शाता है प्रेम, पार्टनरशिप, सम्बन्ध, आपकी च्वाइस, और बताता है कि आपका चुनाव सहीं है। यह कार्ड नैतिकता के दोराहे पर खड़े होने को भी दिखाता है, एक ऎसा स्थान जहाँ आपको उच्च और नीच स्थिति में से किसी का चुनाव करना है। विरोधाभास परिस्थितियो के मध्य चयन के बारे में बताता है. संगठन, साझेदारी व संबंधों के बारे में बताता है।

Lucky color light blue/ pink

Lucky No 6



सिंह

'दी सन’ टैरो कार्ड को परिवार में धन, सफलता और खुशी के साथ संबद्ध किया जा सकता है। सूर्य आत्मा की चेतना के बारे में सूचित करता है। इसका संबंध भौतिक प्रसन्नता, भाग्यशाली विवाह और संतोष रोशनी, ऊर्जा, शक्ति विस्तार, समृद्धि के साथ किया जा सकता है।

Lucky color golden/ yellow

Lucky No 1



कन्या

'व्हील ऑफ फार्च्यून’ बताता है किस्मत, काल चक्र, आपकी आदतें, आपके जीवन में उतार चढ़ाव, और दर्शाता है कि देर से ही सहीं पर फैसला आपके पक्ष में है। इस कार्ड को जीवन चक्र के रुप में भी माना जाता है. अगर आप किसी प्रकार के संघर्षो से होकर गुजर रहे हैं और उस समय आपके सामने यह कार्ड आता है तब आपको समझना चाहिए कि आपका खराब समय निकलने वाला है और आपको अपनी समस्याओं का कोई ना कोई हल मिलने वाला है

Lucky color yellow / golden

Lucky No 10



तुला

'दी हाई प्रीस्टेस’ ये दर्शाता है कि आपका विवेक आपको सही दिशा में जा रहा है, यह आपके भीतर की विशाल और विस्तारित क्षमता को भी याद कराती है और साथ ही आपके भीतर छिपी असीमित संभावनाओं के बारे में भी याद कराने की कोशिश करती है.

Lucky color white / pink

Lucky No 2



वृश्चिक

'दी मून' टैरो कार्ड सामान्य तौर पर धोखे , अव्यवस्था, और व्याकुलता को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति अपने रिश्ते या साथी के विषय मे कभी भी आश्वस्त नही होते है। । कभी कभी धोखा, अव्यवस्था और व्याकुलता व्यक्ति के लाभ के लिये कार्य करती है।” ये बताता है, समस्याएं, डर, बिना किसी बात के अंजाना भय, बदलाव

Lucky color white

Lucky No 2



धनु

‘दी स्टार’ ये दर्शाता है इच्छा, आशा, आपके सपने और महत्वाकांक्षाएं भविष्य में सत्य साबित होंगी। इसका मतलब है कि व्यक्ति की नए लोगों के साथ मुलाकात होगी और नये अवसर, योजनाओं और रुचि में उसकी चाह बढेगी और वह कुछ नया करना चाहेगा। इसका आशा लाभ, अच्छा कार्य, व्यवस्थापन , सहयोग, प्रेम, सौंदर्य, शांति, एकता और उज्जवल संभावनाओं के साथ संबंध है ।

Lucky color blue

Lucky No 6



मकर

'दी हर्मिट’ ये दर्शाता है अकेलापन, एक व्यक्ति और आपको ये सलाह देता है कि अपनी सोंच को पॉसिटिव रखते हुए आगे बढ़िये अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाइये।इस का यह भी अर्थ है कि समय पड़ने पर हमें किसी संत, साधु, अध्यापक अथवा आध्यात्मिक व्यक्ति से उचित मार्गदर्शन मिल सकता है और वह आपकी मदद को आगे आ सकता है

Lucky color orange

Lucky No 9



कुंभ

‘जस्टिस’ ये कार्ड दर्शाता है बिना पक्षपात फैसला ,सहीं निर्णय आपके पक्ष में ,आप इसके हकदार हैं अब न्याय होगा आपके साथ।आपको हर पहलू को सावधानीपूर्वक तौलकर देखने की आवश्यकता है, इसलिए आप ध्यान से पहले परखे और फिर अपने भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें।

Lucky color white / black

Lucky No 2



मीन

'दी मैजिशियन’ ये दर्शाता है सफलता, कार्य करने की कला, स्किल और प्रेरित करता है कि आप अपने विवेक से इस समस्या से निकल जायेंगे। आने वाले समय में व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में सफलता चाहता है, यह सफलता उसके स्वयं की इच्छाशक्ति व दृढ़ संकल्पशक्ति पर निर्भर करेगी।

Lucky color red

Lucky No 1