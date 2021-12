{"_id":"61c17a4f5d10ed0f6075dc87","slug":"tarot-card-predictions-meaning-of-tarot-card-reading-and-how-to-predict-the-future-with-tarot-cards","type":"story","status":"publish","title_hn":"Tarot Card Reading: टैरो कार्ड से भविष्य का कैसे पता लगता है?","category":{"title":"Tarot","title_hn":"टैरो कार्ड","slug":"tarot"}}

Tarot Card Reading: टैरो कार्ड से भविष्य का कैसे पता लगता है?

टैरो रीडर रुमा मारवाह Published by: विनोद शुक्ला Updated Tue, 21 Dec 2021 12:25 PM IST

सार how to predict the future with tarot cards: टैरो भगवान और आपके इंटूइशन से संकेत प्राप्त करने पर काम करता है इसका मतलब है कि टैरो में, भगवान आपको आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में संकेत देते हैं

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

Tarot Card Reading: कुछ लोगों को हैरानी होती है कि कैसे टैरो कार्ड से भविष्य के बारे में छिपे हुए सच को उजागर करते है? उन्हें इससे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि एक सही कार्ड कैसे दिखाई देता है और उस विशेष प्रश्न का उत्तर देता है? इसके अलावा टैरो रीडर कैसे समझता है कि वे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? यहां आपके सभी सवालों के जवाब हैं।



टैरो भगवान और आपके इंटूइशन से संकेत प्राप्त करने पर काम करता है इसका मतलब है कि टैरो में, भगवान आपको आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में संकेत देते हैं। इसे आप इस उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक की तरह अचेतन रोगी के बारे में समझें जो स्वयं को शाब्दिक के बजाय प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करता है। उसी तरह, एक टैरो रीडर आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिये कार्ड की मदद से संकेत भेजते हैं।



आंतरिक और बाहरी दुनिया की मिस्टिरीयस चेन के बारे में जानना काफी जटिल है। इसे जानने के लिए टैरो रीडिंग ही एकमात्र तरीका है। जरा सोचिए अगर हम उसी भाषा में बात करें जैसे चेतना और बेहोशी में यह संभव नहीं है लेकिन अंत में हमें बहुत मजा आएगा। यदि यह संभव होता तो हम अपने अतीत और भविष्य की स्थितियों के बारे में आसानी से स्वीकार कर सकते थे। दुर्भाग्यवश, वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। टैरो आपकी आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच के रहस्य को सुलझाता है।



टैरो रीडर सही भविष्यवाणी बताता है यदि आप चिंतित हैं तो इसकी भविष्यवाणियों को जानकर आप अपनी संदेह को हल कर सकते हैं। इसके मीनिंग पिक्चर संकेत देते हैं कि आपके भविष्य में ऐसा हो सकता है और आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। भविष्य में ऐसा हो सकता है और आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। केवल एक अनुभवी टैरो रीडर ही आपकी स्थिति का वर्णन कर सकता है और 78 टैरो कार्ड को अच्छी तरह समझ सकता है। तभी वह संकेतों को समझ सकता है और आपके सवालों का जवाब दे सकता है। कुल मिलाकर, जब आप अपने भीतर की दुनिया को जानना चाहते हैं और भविष्य के लिए दिशा जानना चाहते हैं तो टैरो रीडर आपकी मदद कर सकता है।