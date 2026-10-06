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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka singh rashifal 7 October 2026 today leo horoscope in hindi

आज का राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए नए संपर्क करियर में मददगार हो सकते हैं, पढ़ें 7 अक्तूबर का राशिफल

Wed, 07 Oct 2026 05:05 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 07 Oct 2026 05:05 AM IST
सार

आज का दिन आपके लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में आपके करियर या व्यापार के लिए उपयोगी अवसर लेकर आ सकती है।

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Aaj ka singh rashifal 7 October 2026 today leo horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। आज का राशिफल

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सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope
आज का दिन आपके लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में आपके करियर या व्यापार के लिए उपयोगी अवसर लेकर आ सकती है। इसलिए नए संपर्कों को हल्के में न लें और बातचीत के दौरान अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखें। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे मानसिक शांति महसूस होगी। प्रेम संबंधों में किसी छोटी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है।
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ऐसे समय में भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना आपके रिश्ते के लिए बेहतर होगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से भी बचें। आर्थिक मामलों में आज प्रॉपर्टी खरीदने या किसी निवेश योजना पर विचार शुरू कर सकते हैं। हालांकि किसी भी निवेश से पहले उससे जुड़े सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लेना जरूरी होगा।
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मुख्य बिंदु:
नए संपर्क करियर में मददगार हो सकते हैं।
धार्मिक गतिविधि से मानसिक शांति मिलेगी।
प्रेम संबंधों में धैर्य रखें।
जल्दबाजी में निर्णय न लें।
प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बन सकती है।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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