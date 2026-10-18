फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka singh rashifal 19 October 2026 today leo horoscope in hindi

आज का राशिफल: सिंह राशि वालों का बढ़ेगा मान-सम्मान, करियर में मिल सकती है नई जिम्मेदारी

Mon, 19 Oct 2026 05:28 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 19 Oct 2026 05:28 AM IST
सार

मित्रों का सहयोग मिलेगा और उनकी मदद से रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि, केवल योजना बनाकर संतुष्ट न हों। समय पर कदम उठाना और अपने काम के प्रति सक्रिय रहना ही आपको सफलता के करीब ले जाएगा।

विज्ञापन
Aaj ka singh rashifal 19 October 2026 today leo horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सिंह राशि के लोग आत्मविश्वासी और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले माने जाते हैं। इस राशि के स्वामी सूर्य हैं और इसे अग्नि तत्व की नेतृत्व क्षमता वाली राशि माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार, सिंह राशि के लोग अपनी उदारता और साहस के लिए जाने जाते हैं। ये रिश्तों में सम्मान और वफादारी को महत्व देते हैं। वहीं, रविवार का दिन इन राशि वालों के लिए लकी होता है और इनका शुभ अंक 1 माना जाता है।

विज्ञापन


सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope
सिंह राशि वालों के लिए आज आर्थिक लाभ और मानसिक शांति के अच्छे संकेत हैं। लंबे समय से मन में चल रही चिंताएं कम हो सकती हैं और परिवार के साथ बिताया गया समय आपको खुशी देगा। यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आज उसकी योजना बनाने और जरूरी तैयारियां करने के लिए अच्छा दिन है। मित्रों का सहयोग मिलेगा और उनकी मदद से रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि, केवल योजना बनाकर संतुष्ट न हों। समय पर कदम उठाना और अपने काम के प्रति सक्रिय रहना ही आपको सफलता के करीब ले जाएगा।
विज्ञापन


19 -25 अक्तूबर का साप्ताहिक राशिफल: किसे मिलेगा धन लाभ, किसकी बढ़ेगी परेशानी? जानें सभी 12 राशियों का हाल
विज्ञापन
विज्ञापन

ग्रह गोचर: अक्तूबर में बदलेगी इन ग्रहों की चाल और बनेंगे 5 खास योग, जानें किन राशियों को होगा लाभ
मासिक राशिफल अक्तूबर 2026: इन 4 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की और धन लाभ के योग, पढ़ें 12 राशियों का हाल
सिंह राशि वालों को आगे बढ़ने के कई अच्छे मौके मिलेंगे, पढ़ें अक्तूबर का मासिक राशिफल

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed