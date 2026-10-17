आज का राशिफल: सिंह राशि वालों की पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है, पढ़ें 17 अक्तूबर का राशिफल

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। आज का राशिफल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आज का दिन दोस्तों और करीबियों के साथ खुशियां बांटने का अवसर लेकर आ सकता है। पुराने मित्रों से बातचीत और उनके साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून देगा। हालांकि, मनोरंजन में इतना न उलझें कि जरूरी जिम्मेदारियां अधूरी रह जाएं। आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम भविष्य में देखने को मिल सकता है। माता-पिता का साथ और उनका मार्गदर्शन आपको मुश्किल परिस्थितियों में सही फैसला लेने की ताकत देगा।प्रॉपर्टी या जमीन-जायदाद से संबंधित कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। नौकरी या कारोबार में किसी सहकर्मी के साथ विचारों का टकराव हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुस्से या जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें। बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश करें। धैर्य और समझदारी से काम लेने पर दिन को बेहतर बनाया जा सकता है।दोस्तों के साथ खुशनुमा समय बिताने का मौका मिलेगा।आय बढ़ाने के प्रयास भविष्य में लाभ दे सकते हैं।माता-पिता का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा।संपत्ति से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है।कार्यक्षेत्र में विवाद से बचें और शांतिपूर्वक समाधान निकालें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।