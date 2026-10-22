23 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Thu, 22 Oct 2026 06:28 PM IST
सार
23 October Ka Panchang: 23 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी फिर इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में रहेगा, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 23 October : शुक्रवार, 23 अक्तूबर को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 14 बजकर 30 मिनट तक रहेगी फिर इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। इस तिथि पर पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र और ध्रुव योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में रहेगा। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 23 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:27
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 23 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:30
सूर्यास्त का समय- 17:39
चन्द्रोदय- 15:51
चन्द्रास्त- 03:20
आज का अशुभ मुहूर्त - 23 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 07:54 − 09:17
राहुकाल: 10:41 − 12:05
यमगण्ड: 14:52 − 16:16
23 अक्तूबर 2026, शुक्रवार के दिन का चौघड़िया
चर - 06:29 - 07:53
लाभ- 07:53 - 09:17
अमृत - 09:17 - 10:40
काल - 10:40 - 12:04
शुभ- 12:04 - 13:28
रोग - 13:28 - 14:51
उद्वेग - 14:51 - 16:15
चर - 16:15 - 17:39
23 अक्तूबर 2026, शुक्रवार की रात का चौघड़िया
रोग - 17:39 - 19:15
काल- 19:15 - 20:51
लाभ - 20:51 - 22:28
उद्वेग - 22:28 - 00:04, 24 अक्तूबर
शुभ- 00:04 - 01:41, 24 अक्तूबर
अमृत- 01:41 - 03:17, 24 अक्तूबर
चर - 03:17 - 04:54, 24 अक्तूबर
रोग - 04:54 - 06:30, 24 अक्तूबर
ग्रहों का षडाष्टक योग मचाएगा हलचल, 9 अक्तूबर को इन 5 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान
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आज का पंचांग- 23 अक्तूबर 2026
|तिथि
|द्वादशी
|14:30 तक
|नक्षत्र
|पूर्वभाद्रपदा
|20:48 तक
|प्रथम करण
|बालवा
|14:30 तक
|द्वितीय करण
|कौवाला
|26:08 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|शुक्रवार
|योग
|ध्रुव
|21:59 तक
|सूर्योदय
|06:30
|सूर्यास्त
|17:39
|चंद्रमा
|कुंभ राशि में
|राहुकाल
|10:41 − 12:05
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|आश्विन
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:42 − 12:27
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:27
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 23 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:30
सूर्यास्त का समय- 17:39
चन्द्रोदय- 15:51
चन्द्रास्त- 03:20
आज का अशुभ मुहूर्त - 23 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 07:54 − 09:17
राहुकाल: 10:41 − 12:05
यमगण्ड: 14:52 − 16:16
23 अक्तूबर 2026, शुक्रवार के दिन का चौघड़िया
चर - 06:29 - 07:53
लाभ- 07:53 - 09:17
अमृत - 09:17 - 10:40
काल - 10:40 - 12:04
शुभ- 12:04 - 13:28
रोग - 13:28 - 14:51
उद्वेग - 14:51 - 16:15
चर - 16:15 - 17:39
23 अक्तूबर 2026, शुक्रवार की रात का चौघड़िया
रोग - 17:39 - 19:15
काल- 19:15 - 20:51
लाभ - 20:51 - 22:28
उद्वेग - 22:28 - 00:04, 24 अक्तूबर
शुभ- 00:04 - 01:41, 24 अक्तूबर
अमृत- 01:41 - 03:17, 24 अक्तूबर
चर - 03:17 - 04:54, 24 अक्तूबर
रोग - 04:54 - 06:30, 24 अक्तूबर
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