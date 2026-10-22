23 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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शुक्रवार, 23 अक्तूबर को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 14 बजकर 30 मिनट तक रहेगी फिर इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। इस तिथि पर पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र और ध्रुव योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में रहेगा। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 23 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।