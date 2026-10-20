21 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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बुधवार, 21 अक्तूबर को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02 बजकर 07 मिनट तक रहेगी फिर इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। इस तिथि पर धनिष्ठा नक्षत्र और गांदा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में रहेगा। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 21 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।