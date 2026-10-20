21 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Tue, 20 Oct 2026 04:59 PM IST
सार
21 October Ka Panchang: 21 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी फिर इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। चंद्रमा का गोचर मकर राशि में रहेगा, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 21 October : बुधवार, 21 अक्तूबर को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02 बजकर 07 मिनट तक रहेगी फिर इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। इस तिथि पर धनिष्ठा नक्षत्र और गांदा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में रहेगा। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 21 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
कोई नहीं
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 21 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:29
सूर्यास्त का समय- 17:41
चन्द्रोदय- 14:50
चन्द्रास्त- 01:25
आज का अशुभ मुहूर्त - 21 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 10:41 − 12:05
राहुकाल: 12:05 − 13:29
यमगण्ड: 07:53 − 09:17
21 अक्तूबर 2026, बुधवार के दिन का चौघड़िया
लाभ- 06:28 - 07:52
अमृत - 07:52 - 09:16
काल - 09:16 - 10:40
शुभ- 10:40 - 12:04
रोग - 12:04 - 13:28
उद्वेग -13:28 - 14:52
चर -14:52 - 16:16
लाभ- 16:16 - 17:40
21 अक्तूबर 2026, बुधवार की रात का चौघड़िया
उद्वेग - 17:40 - 19:16
शुभ- 19:16 - 20:52
अमृत- 20:52 - 22:29
चर - 22:29 - 00:05, 22 अक्तूबर
रोग - 00:05 - 01:41, 22 अक्तूबर
काल- 01:41 - 03:17, 22 अक्तूबर
लाभ - 03:17 - 04:53, 22 अक्तूबर
उद्वेग - 04:53 - 06:29, 22 अक्तूबर
ग्रहों का षडाष्टक योग मचाएगा हलचल, 9 अक्तूबर को इन 5 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान
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आज का पंचांग- 21 अक्तूबर 2026
|तिथि
|दशमी
|14:07 तक
|नक्षत्र
|धनिष्ठा
|19:33 तक
|प्रथम करण
|गारा
|14:07 तक
|द्वितीय करण
|वणिजा
|26:32 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|बुधवार
|योग
|गांदा
|24:25 तक
|सूर्योदय
|06:29
|सूर्यास्त
|17:41
|चंद्रमा
|मकर राशि में
|राहुकाल
|12:05 − 13:29
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|आश्विन
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|कोई नहीं
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
कोई नहीं
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 21 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:29
सूर्यास्त का समय- 17:41
चन्द्रोदय- 14:50
चन्द्रास्त- 01:25
आज का अशुभ मुहूर्त - 21 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 10:41 − 12:05
राहुकाल: 12:05 − 13:29
यमगण्ड: 07:53 − 09:17
21 अक्तूबर 2026, बुधवार के दिन का चौघड़िया
लाभ- 06:28 - 07:52
अमृत - 07:52 - 09:16
काल - 09:16 - 10:40
शुभ- 10:40 - 12:04
रोग - 12:04 - 13:28
उद्वेग -13:28 - 14:52
चर -14:52 - 16:16
लाभ- 16:16 - 17:40
21 अक्तूबर 2026, बुधवार की रात का चौघड़िया
उद्वेग - 17:40 - 19:16
शुभ- 19:16 - 20:52
अमृत- 20:52 - 22:29
चर - 22:29 - 00:05, 22 अक्तूबर
रोग - 00:05 - 01:41, 22 अक्तूबर
काल- 01:41 - 03:17, 22 अक्तूबर
लाभ - 03:17 - 04:53, 22 अक्तूबर
उद्वेग - 04:53 - 06:29, 22 अक्तूबर
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