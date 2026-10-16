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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Panchang 17 October 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat

आज का पंचांग : आश्विन माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Fri, 16 Oct 2026 05:15 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 16 Oct 2026 05:15 PM IST
सार

17 October Ka Panchang: 17 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर धनु राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी गुरुदेव होते हैं।

 

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Aaj Ka Panchang 17 October 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat
आज का पंचांग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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Panchang 17 October:17 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि पर देवी दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की पूजा होती है। इस तिथि पर मूल नक्षत्र और अतिगण्ड योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर धनु राशि में रहेगा। आइए जानते हैं 17 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।

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आज का पंचांग- 17 अक्तूबर 2026

तिथि सप्तमी  अहोरात्र
नक्षत्र मूल  09:46 तक
प्रथम करण गर  19:11 तक
द्वितीय करण  वणिज  29:54 तक
पक्ष शुक्ल अहोरात्र
वार शनिवार  
योग अतिगण्ड   23:0तक
सूर्योदय 06:23  
सूर्यास्त 17:48  
चंद्रमा धनु  राशि में  
राहुकाल 09:15:-10:40  
विक्रमी संवत् 2083  
शक संवत 1948 पराभव
मास आश्विन  
शुभ मुहूर्त अभिजीत 11:43-12:29
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आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:43-12:29

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चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 17 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:23
सूर्यास्त का समय- 17:44
चन्द्रोदय- 09:48
चन्द्रास्त- 20:00

आज का अशुभ मुहूर्त - 17 अक्तूबर 2026
गुलिक काल06:23-07:49
राहुकाल: 09:15:-10:40
यमगण्ड: 13:32-14:57

17 अक्तूबर 2026, शनिवार का चौघड़िया
  • काल-सुबह 06:22 से 07:48 बजे तक
  • शुभ-सुबह 07:48 से 09:14 बजे तक
  • रोग-सुबह 09:14 से 10:40 बजे तक
  • उद्वेग-सुबह 10:40 से दोपहर 12:06 बजे तक
  • चर-दोपहर 12:06 से 01:32 बजे तक
  • लाभ-दोपहर 01:32 से 02:57 बजे तक
  • अमृत-दोपहर 02:57 से शाम 04:23 बजे तक
  • काल-शाम 04:23 से 05:49 बजे तक

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रात का चौघड़िया
  • लाभ-शाम 05:49 से 07:23 बजे तक
  • उद्वेग-शाम 07:23 से 08:58 बजे तक
  • शुभ-रात 08:58 से 10:32 बजे तक
  • अमृत-रात 10:32 से 12:06 बजे तक
  • चर-रात 12:06 से 01:40 बजे तक (18 अक्तूबर)
  • रोग-रात 01:40 से 03:15 बजे तक
  • काल-सुबह 03:15 से 04:49 बजे तक
  • लाभ-सुबह 04:49 से 06:23 बजे तक
 

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