आज का पंचांग : आश्विन माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Panchang 17 October:17 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि पर देवी दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की पूजा होती है। इस तिथि पर मूल नक्षत्र और अतिगण्ड योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर धनु राशि में रहेगा। आइए जानते हैं 17 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।

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