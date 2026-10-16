आज का पंचांग : आश्विन माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 16 Oct 2026 05:15 PM IST
सार
17 October Ka Panchang: 17 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर धनु राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी गुरुदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 17 October:17 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि पर देवी दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की पूजा होती है। इस तिथि पर मूल नक्षत्र और अतिगण्ड योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर धनु राशि में रहेगा। आइए जानते हैं 17 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
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आज का पंचांग- 17 अक्तूबर 2026
|तिथि
|सप्तमी
|अहोरात्र
|नक्षत्र
|मूल
|09:46 तक
|प्रथम करण
|गर
|19:11 तक
|द्वितीय करण
|वणिज
|29:54 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|अहोरात्र
|वार
|शनिवार
|योग
|अतिगण्ड
|23:0तक
|सूर्योदय
|06:23
|सूर्यास्त
|17:48
|चंद्रमा
|धनु राशि में
|राहुकाल
|09:15:-10:40
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|आश्विन
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:43-12:29
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आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:43-12:29
सूर्योदय का समय- 06:23
सूर्यास्त का समय- 17:44
चन्द्रोदय- 09:48
चन्द्रास्त- 20:00
आज का अशुभ मुहूर्त - 17 अक्तूबर 2026
गुलिक काल06:23-07:49
राहुकाल: 09:15:-10:40
यमगण्ड: 13:32-14:57
17 अक्तूबर 2026, शनिवार का चौघड़िया
11:43-12:29
17 अक्तूबर लव राशिफल: इन चार राशि वालों की लव लाइफ रहेगी शानदार, रिश्तों में बढ़ेगा अपनापनचंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 17 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:23
सूर्यास्त का समय- 17:44
चन्द्रोदय- 09:48
चन्द्रास्त- 20:00
आज का अशुभ मुहूर्त - 17 अक्तूबर 2026
गुलिक काल06:23-07:49
राहुकाल: 09:15:-10:40
यमगण्ड: 13:32-14:57
17 अक्तूबर 2026, शनिवार का चौघड़िया
- काल-सुबह 06:22 से 07:48 बजे तक
- शुभ-सुबह 07:48 से 09:14 बजे तक
- रोग-सुबह 09:14 से 10:40 बजे तक
- उद्वेग-सुबह 10:40 से दोपहर 12:06 बजे तक
- चर-दोपहर 12:06 से 01:32 बजे तक
- लाभ-दोपहर 01:32 से 02:57 बजे तक
- अमृत-दोपहर 02:57 से शाम 04:23 बजे तक
- काल-शाम 04:23 से 05:49 बजे तक
शारदीय नवरात्रि 2026: महानवमी पर करें राशि अनुसार दान, मां दुर्गा की बरसेगी असीम कृपा और चमकेगा भाग्यरात का चौघड़िया
- लाभ-शाम 05:49 से 07:23 बजे तक
- उद्वेग-शाम 07:23 से 08:58 बजे तक
- शुभ-रात 08:58 से 10:32 बजे तक
- अमृत-रात 10:32 से 12:06 बजे तक
- चर-रात 12:06 से 01:40 बजे तक (18 अक्तूबर)
- रोग-रात 01:40 से 03:15 बजे तक
- काल-सुबह 03:15 से 04:49 बजे तक
- लाभ-सुबह 04:49 से 06:23 बजे तक