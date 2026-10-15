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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Panchang 16 October 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat

आज का पंचांग : आश्विन माह शुक्ल पक्ष षष्टी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Thu, 15 Oct 2026 05:18 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 15 Oct 2026 05:18 PM IST
सार

16 October Ka Panchang: 16 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की षष्टी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर धनु राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी गुरुदेव होते हैं।
 

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Aaj Ka Panchang 16 October 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat
आज का पंचांग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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Panchang 16 October:16 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की षष्टी तिथि है। इस तिथि पर देवी दुर्गा के पांचवें स्वरूप की पूजा होती है। इस तिथि पर ज्येष्ठा नक्षत्र और शोभन योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर धनु राशि में रहेगा। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह गुरुदेव होते हैं। आइए जानते हैं16 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।

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आज का पंचांग- 16 अक्तूबर 2026

तिथि षष्टी  29:54 तक
नक्षत्र ज्येष्ठा  06:47 तक
प्रथम करण कौलव  16:38 तक
द्वितीय करण  तैतिल  29:54 तक
पक्ष शुक्ल  
वार गुरुवार  
योग शोभन   22:04तक
सूर्योदय 06:23  
सूर्यास्त 17:49  
चंद्रमा धनु  राशि में  
राहुकाल 10:40-12:06  
विक्रमी संवत् 2083  
शक संवत 1948 पराभव
मास आश्विन  
शुभ मुहूर्त अभिजीत 11:43-12:29
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आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:43-12:29

चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 16 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:23
सूर्यास्त का समय- 17:49
चन्द्रोदय- 09:44
चन्द्रास्त- 20:01

आज का अशुभ मुहूर्त - 16 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 07:49-09:14
राहुकाल: 10:40-12:06
यमगण्ड: 14:58-16:24
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16  अक्तूबर 2026 चौघड़िया

दिन का चौघड़िया
चर - सुबह 06:22 से 07:48 बजे तक
लाभ- सुबह 07:48 से 09:14 बजे तक
अमृत - सुबह 09:14 से 10:40 बजे तक
काल - सुबह 10:40 से दोपहर 12:06 बजे तक
शुभ - दोपहर 12:06 से 01:32 बजे तक
रोग - दोपहर 01:32 से 02:58 बजे तक
उद्वेग - दोपहर 02:58 से शाम 04:24 बजे तक
चर - शाम 04:24 से 05:50 बजे तक

रात का चौघड़िया
रोग - शाम 05:50 से 07:24 बजे तक
काल- शाम 07:24 से 08:58 बजे तक
लाभ - रात 08:58 से 10:32 बजे तक
उद्वेग - रात 10:32 से 12:06 बजे तक
शुभ - रात 12:06 से 01:40 बजे तक (17 अक्तूबर)
अमृत - रात 01:40 से 03:14 बजे तक
चर - सुबह 03:14 से 04:48 बजे तक
रोग - सुबह 04:48 से 06:22 बजे तक

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