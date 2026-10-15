आज का पंचांग : आश्विन माह शुक्ल पक्ष षष्टी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Panchang 16 October:16 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की षष्टी तिथि है। इस तिथि पर देवी दुर्गा के पांचवें स्वरूप की पूजा होती है। इस तिथि पर ज्येष्ठा नक्षत्र और शोभन योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर धनु राशि में रहेगा। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह गुरुदेव होते हैं। आइए जानते हैं16 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।

विज्ञापन