आज का पंचांग : आश्विन माह शुक्ल पक्ष षष्टी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
16 October Ka Panchang: 16 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की षष्टी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर धनु राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी गुरुदेव होते हैं।
विस्तार
Panchang 16 October:16 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की षष्टी तिथि है। इस तिथि पर देवी दुर्गा के पांचवें स्वरूप की पूजा होती है। इस तिथि पर ज्येष्ठा नक्षत्र और शोभन योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर धनु राशि में रहेगा। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह गुरुदेव होते हैं। आइए जानते हैं16 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का पंचांग- 16 अक्तूबर 2026
|तिथि
|षष्टी
|29:54 तक
|नक्षत्र
|ज्येष्ठा
|06:47 तक
|प्रथम करण
|कौलव
|16:38 तक
|द्वितीय करण
|तैतिल
|29:54 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|गुरुवार
|योग
|शोभन
|22:04तक
|सूर्योदय
|06:23
|सूर्यास्त
|17:49
|चंद्रमा
|धनु राशि में
|राहुकाल
|10:40-12:06
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|आश्विन
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:43-12:29
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:43-12:29
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 16 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:23
सूर्यास्त का समय- 17:49
चन्द्रोदय- 09:44
चन्द्रास्त- 20:01
आज का अशुभ मुहूर्त - 16 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 07:49-09:14
राहुकाल: 10:40-12:06
यमगण्ड: 14:58-16:24
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16 अक्तूबर 2026 चौघड़िया
दिन का चौघड़िया
चर - सुबह 06:22 से 07:48 बजे तक
लाभ- सुबह 07:48 से 09:14 बजे तक
अमृत - सुबह 09:14 से 10:40 बजे तक
काल - सुबह 10:40 से दोपहर 12:06 बजे तक
शुभ - दोपहर 12:06 से 01:32 बजे तक
रोग - दोपहर 01:32 से 02:58 बजे तक
उद्वेग - दोपहर 02:58 से शाम 04:24 बजे तक
चर - शाम 04:24 से 05:50 बजे तक
रात का चौघड़िया
रोग - शाम 05:50 से 07:24 बजे तक
काल- शाम 07:24 से 08:58 बजे तक
लाभ - रात 08:58 से 10:32 बजे तक
उद्वेग - रात 10:32 से 12:06 बजे तक
शुभ - रात 12:06 से 01:40 बजे तक (17 अक्तूबर)
अमृत - रात 01:40 से 03:14 बजे तक
चर - सुबह 03:14 से 04:48 बजे तक
रोग - सुबह 04:48 से 06:22 बजे तक
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