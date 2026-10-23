आज का राशिफल: मिथुन राशि वाले किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, पढ़ें 24 अक्तूबर का राशिफल
आज आपकी समझदारी और सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रख सकती है। आपके व्यवहार में प्रेम और अपनापन झलकेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।
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मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल
मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope
आज आपकी समझदारी और सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रख सकती है। आपके व्यवहार में प्रेम और अपनापन झलकेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। भाई-बहनों के साथ किसी खुशी के मौके पर छोटी पार्टी या मिलन समारोह की योजना बन सकती है। लंबे समय से चल रहे किसी कानूनी मामले में भी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, किसी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। आपकी मीठी वाणी लोगों का दिल जीत सकती है, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। शांत रहकर बात करेंगे तो कई उलझनें आसानी से सुलझ सकती हैं।
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