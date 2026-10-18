आज का राशिफल: मेष राशि वालों के लिए खास रहेगा दिन, लाभ के मिलेंगे नए अवसर

मेष राशि के लोग निडर और साहसी माने जाते हैं। इस राशि के स्वामी मंगल हैं और इसे अग्नि तत्व की ऊर्जावान राशि माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार, मेष राशि के लोग अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये रिश्तों में ईमानदारी निभाते हैं। वहीं, मंगलवार का दिन इन राशि वालों के लिए लकी होता है और इनका शुभ अंक 1 माना जाता है।

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