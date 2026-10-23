आज का राशिफल: मकर राशि वाले किसी विवाद में उलझने से बचें, पढ़ें 24 अक्तूबर का राशिफल
आज आपका मन दूसरों की मदद करने और समाज के लिए कुछ अच्छा करने में लगेगा। परोपकार के कामों से आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी और लोगों के साथ आपके संबंध भी बेहतर हो सकते हैं।
विस्तार
मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल
मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज आपका मन दूसरों की मदद करने और समाज के लिए कुछ अच्छा करने में लगेगा। परोपकार के कामों से आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी और लोगों के साथ आपके संबंध भी बेहतर हो सकते हैं। किसी विवाद में उलझने से बचें, क्योंकि बेवजह की बहस आपकी ऊर्जा और समय दोनों खराब कर सकती है। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से आपकी पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना है। संतान के मनमौजी व्यवहार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन सख्ती दिखाने के बजाय प्यार और समझदारी से बात करेंगे तो स्थिति बेहतर हो सकती है। अनजान लोगों पर जल्दी भरोसा करने से बचें और किसी भी मामले में सोच-समझकर ही कदम उठाएं।
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