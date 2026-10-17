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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka makar rashifal 18 October 2026 Capricorn horoscope in hindi

आज का राशिफल: मकर राशि वालों को महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, पढ़ें 18 अक्तूबर का राशिफल

Sun, 18 Oct 2026 05:10 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 18 Oct 2026 05:10 AM IST
सार

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है। धन में वृद्धि और कारोबार में लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं, जिससे आपकी योजनाओं को गति मिलेगी।

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Aaj ka makar rashifal 18 October 2026 Capricorn horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है। धन में वृद्धि और कारोबार में लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं, जिससे आपकी योजनाओं को गति मिलेगी। हालांकि, किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले उससे जुड़े सभी पहलुओं को अच्छी तरह समझना जरूरी होगा। यात्रा के दौरान या किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के समय ऐसी जानकारी मिल सकती है, जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो। नए लोगों से जान-पहचान बढ़ने के संकेत हैं।
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इनमें से कुछ संपर्क कारोबार को आगे बढ़ाने या नए अवसर प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। फिर भी किसी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें और महत्वपूर्ण मामलों में पूरी जानकारी जुटाएं। पारिवारिक जीवन में आपको संतान के साथ समय बिताने और उसे जीवन से जुड़ी जरूरी बातें समझाने का अवसर मिल सकता है। अपने अनुभव साझा करके आप उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
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मुख्य बिंदु:
आर्थिक पक्ष: धन वृद्धि और व्यापार में लाभ की संभावना है।
कारोबार: नए संपर्क भविष्य में उपयोगी साबित हो सकते हैं।
यात्रा: महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।
परिवार: संतान को अच्छी सीख देने का अवसर मिलेगा।
सावधानी: अनजान लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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