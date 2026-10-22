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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 23 October 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वाले जल्दबाजी से बचें, पढ़ें 23 अक्तूबर का राशिफल

Fri, 23 Oct 2026 05:11 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 23 Oct 2026 05:11 AM IST
सार

आज अपनी सेहत को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सफलता का आनंद तभी है जब आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करें! कामकाज में जल्दबाजी करने से बचें।

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Aaj ka kumbh rashifal 23 October 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
आज अपनी सेहत को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सफलता का आनंद तभी है जब आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करें! कामकाज में जल्दबाजी करने से बचें। कोई छोटी-सी चूक भी आपके काम को प्रभावित कर सकती है, इसलिए हर जिम्मेदारी को ध्यान से पूरा करें। अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ नए कदम उठाने का विचार कर सकते हैं। लंबे समय से बनाई गई योजनाओं को भी अब गति मिलने की संभावना है।
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कार्यस्थल पर किसी सहयोगी की बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना ज्यादा फायदेमंद होगा। आपकी सलाह, अनुभव और काम करने की क्षमता को महत्व मिल सकता है। इसके अलावा, रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक राहत महसूस हो सकती है। आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और दूसरों की बातों को अपने आत्मविश्वास पर हावी न होने दें।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

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