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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 18 October 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वाले माताजी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, पढ़ें 18 अक्तूबर का राशिफल

Sun, 18 Oct 2026 05:11 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 18 Oct 2026 05:11 AM IST
सार

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन रिश्तों में सुधार और पारिवारिक खुशियों के लिहाज से अच्छा रह सकता है। अपनों के साथ आई दूरियों को कम करने का अवसर मिलेगा।

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Aaj ka kumbh rashifal 18 October 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन रिश्तों में सुधार और पारिवारिक खुशियों के लिहाज से अच्छा रह सकता है। अपनों के साथ आई दूरियों को कम करने का अवसर मिलेगा। जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है, तो शांतिपूर्वक बातचीत करने से स्थिति बेहतर हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ घूमने-फिरने या कुछ सुखद पल बिताने की योजना भी बन सकती है। हालांकि, माताजी की सेहत को लेकर मन में चिंता रह सकती है।
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ऐसे में उनकी जरूरतों पर ध्यान देना और आवश्यक देखभाल करना उचित रहेगा। किसी महत्वपूर्ण विषय पर पिताजी की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकती है। उनकी बातों पर विचार करने से किसी उलझन का समाधान मिल सकता है। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है, जिससे परिवार में उत्साह और प्रसन्नता बढ़ेगी। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए अपनों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
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मुख्य बिंदु:
दांपत्य जीवन: बातचीत से मनमुटाव दूर हो सकता है।
परिवार: साथ में समय बिताने की योजना बन सकती है।
सेहत: माताजी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें।
संतान: कोई सुखद समाचार मिल सकता है।
शुभ सलाह: परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह पर विचार करें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

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