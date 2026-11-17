कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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आज आपको कोई ऐसी अच्छी खबर मिल सकती है, जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। इससे मन पर बना दबाव कम होगा और आप पहले की तुलना में अधिक उत्साहित महसूस करेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी उम्मीद की नई किरण दिखाई दे सकती है। अपने प्रयास जारी रखें और तैयारी में किसी तरह की ढिलाई न आने दें। हालांकि, जरूरत से ज्यादा मौज-मस्ती और मनोरंजन में समय बिताने से जरूरी काम पीछे छूट सकते हैं।इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देना जरूरी होगा। विरोधियों की गतिविधियों को लेकर सतर्क रहें और अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा करने से बचें। परिवार से जुड़ी निजी बातें भी दूसरों को बताने में सावधानी बरतें। आज विवेक और अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छे अवसरों का लाभ उठा पाएंगे और अनावश्यक परेशानियों से भी बच सकेंगे।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।